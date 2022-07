El “falso boom” de cannabis medicinal que se prometió en el norte del Cauca

La principal preocupación de los pequeños cultivadores del norte del Cauca es que no participan del mercado. Foto: Jose Vargas Esguerra

María de los Ángeles Mosquera, vicepresidenta de la Asociación de Agroproductores y Cannabicultores en el norte del Cauca (Asoprocann), cuenta que, cuando se empezó a regular la industria de cannabis medicinal, a Toribió, un municipio del norte del Cauca, llegaron multinacionales con la intención de invertir en los cultivos de la zona. “Han pasado seis años y la inversión nunca se dio. Con el desastre que ha sido el negocio, mucha gente no tuvo la paciencia y se fue, nos quedamos con toda la intención de trabajar en la legalidad. Ha sido muy agotador”, asegura. (Le recomendamos este especial multimedia: El pesebre de marihuana que crece en el norte del Cauca)

Lo que hoy se advierte entre muchas familias y comunidades del norte del Cauca representa una pequeña muestra de cómo Colombia tiene el potencial de posicionarse como un proveedor relevante de productos derivados del cannabis. Entre enero y mayo de 2021, las exportaciones de cannabis medicinal de Colombia sumaron US$2,2 millones, con un incremento del 0,6 % frente al mismo período de 2020.

Se calcula que, en pocos años, el sector puede generar 27 mil puestos de trabajo y US$60 mil millones. Es una industria de cannabis medicinal prometedora, pero que todavía tiene problemas sin solución. Por ahora, la principal preocupación de los pequeños cultivadores del norte del Cauca es que no participan del mercado, a pesar de las promesas y expectativas que trajo la regulación hace seis años.

Luis Felipe Cruz, investigador de Dejusticia y uno de los autores del libro Laberintos de prohibición y regulación, dice que “en este momento hay una explosión de cultivos que estuvo muy relacionada con las propuestas y las expectativas del mercado medicinal. Ante el cierre de la puerta para los pequeños cannabicultores, esta gente se quedó con los cultivos y finalmente el producto se lo terminaron vendiendo al mercado ilegal”. Cruz explica que los cultivadores del norte del Cauca tenían la esperanza de entrar a un negocio legal, pero eso nunca llegó. “Entonces el narco estaba esperando a que las cosas salieran mal para venir a comprarles la producción a los campesinos”, explica.

Paola Cubillos, M.D. asesora médica y científica de Knowde Group. Inc y experta en temas médicos del cannabis, explica que se vendió una falsa idea de boom económico con la regulación del cannabis medicinal. “Una de las cosas que me parece muy desafortunada es que se vendió un boom con la industria medicinal a las comunidades que históricamente han cultivado cannabis en el mercado gris”. En este sentido, Cubillos explica que se prometieron cosas y nunca se supo estimar que era un negocio farmacéutico, en el que se requieren cumplir una serie de requisitos y estándares. “Hubo un gran divorcio entre la idea que se hicieron los cultivadores del norte del Cauca y de otras regiones del país con la realidad de un boom económico. No se dimensionó la complejidad de lo que es vender medicamentos para uso humano”. (Puede leer: Las puertas que se quieren abrir a la marihuana en el Congreso)

María de los Ángeles Mosquera y otras 148 personas del norte del Cauca que pertenecen a Asoprocann continúan intentando crecer en el mercado del cannabis medicinal, aunque ven con escepticismo una eventual regulación del uso recreativo de la marihuana. “No podría hablar de legalización de cultivos recreativos, cuando el medicinal no ha despegado ni siquiera. Entonces sería mentir y decir que va a haber un cambio porque el medicinal no ha despegado y nosotros tenemos el potencial para ser los primeros en el mundo, pero no ha despegado. No podría decir que el recreativo va a cambiarnos la vida acá en Colombia”.

Este es un país autosuficiente en cannabis. La producción de marihuana en zonas rurales alcanza para abastecer el uso de más de un millón de personas y ha logrado consolidar la economía de los cinco municipios del norte del Cauca (Caloto, Corinto, Miranda, Toribío y Santander de Quilichao), donde se concentran el 55 % de las alertas lumínicas lanzadas por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) por presencia de invernaderos. Paola Cubillos explica que “Colombia tiene una gran capacidad productora en este momento. El país se puede convertir en una productora de medicamentos basados en cannabis para toda la región, por lo que es muy importante empezar a generar la evidencia científica que se necesita en el tema”. Le recomendamos: “El cannabis va a ser la revolución económica”: Wilson Ruiz, ministro de Justicia)

Los cultivos de cannabis en Colombia no han sido objeto de estudio por parte de las autoridades, como reconoce el informe SIMCI de 2017, al afirmar que en el país “no se ha desarrollado una metodología censal que permita conocer el área sembrada con marihuana”. Por este motivo, no hay información precisa sobre la cantidad de hectáreas cultivadas, el rendimiento económico de los cultivos y de las familias y personas que derivan su sustento de esta actividad. En la actualidad, el país tiene indicadores proxy de los cultivos de cannabis en el territorio. Uno de ellos consiste en el reporte de las erradicaciones manuales que realizan los Grupos Móviles de Erradicación (GME), la Policía Antinarcóticos y las Fuerzas Militares.

De acuerdo con las cifras reportadas por el ODC, desde el año 2012 a la fecha se han erradicado 1.394 hectáreas de cultivos de marihuana, de los cuales 1.122 estaban en los departamentos de Tolima, Meta, Magdalena, La Guajira y César. Este indicador tiene falencias, pues solo reporta las hectáreas erradicadas, cifra que se distorsiona fácilmente si los GME se centran en un solo departamento. La información existente se recopila a partir de eventos de erradicación manual y de incautaciones de marihuana por parte de la Policía, es decir, no representa una recopilación sistemática y tiene un comportamiento errático.

Para las comunidades cultivadoras del norte del Cauca, la industria del cannabis medicinal sigue siendo una oportunidad de desarrollo económico. María de los Ángeles Mosquera señala que “si nosotros logramos despegar este negocio de cannabis medicinal, pues el impacto hacia muchas familias sería maravilloso. Creo que se acabarían tantos problemas de desempleo y esto puede ayudarnos mucho en la región”. (Puede ver: La marihuana que ilumina las montañas del norte del Cauca)

De acuerdo con Paola Cubillos, la forma más viable de que las comunidades que históricamente han cultivado cannabis puedan entrar a esta industria es con inversión estatal. “El Gobierno se debe encargar de realizar una transferencia tecnológica para las comunidades cultivadoras. Incluso, se debe hacer en este momento para que se puedan preparar ante una eventual legalización del cannabis de uso adulto”, asegura.

Gustavo Escobar, cofundador y director global de la Unidad de Flor Seca de Clever Leaves, compañía multinacional de cannabis medicinal, ve con buenos ojos el futuro de la industria con la autorización de exportar flor seca. “No es secreto para nadie que el nuevo marco regulatorio es una gran oportunidad para la industria. Lo vemos así, y por eso hemos visto el proceso de producción de flor y el nuevo ángulo que la compañía está viendo como oportunidad para la industria en general. Se requiere no solo cultivar y producir flor, sino también entender que la flor requiere esos altos estándares de calidad para acceder a los mercados donde hay potencial de éxito comercial y desarrollo para el país”.

Por lo pronto, el pasado 20 de julio se radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República que pretende sacar adelante la regularización de la marihuana de uso adulto. Entre otros aspectos, se propuso que los eventuales dispensarios públicos deberán adquirir el 50 % de la marihuana de pequeños y medianos productores, como los cultivadores del norte del Cauca. Paola Cubillos asegura que el negocio del cannabis debe avanzar paulatinamente, y “a medida que se van viendo los impactos en la salud pública se puede ir flexibilizando cada vez que se demuestre que las cosas funcionan bien. Eso quiere decir que el aspecto económico no va a ser tan lucrativo como se piensa, pero se debe hacer con responsabilidad”.