El genocidio de “Iván Mordisco”: estos son los rostros de las víctimas del pueblo nasa

El presidente Petro lo denunció el pasado 9 de enero ante la CPI por el exterminio Nasa./Archivo El Espectador. Foto: Archivo

Alias “Iván Mordisco”, el jefe de las disidencias de las Farc y el hombre más buscado por las autoridades colombianas, es un genocida. Así se resume la acusación que tiene lista la Fiscalía General, luego de que lo imputara el pasado 10 de diciembre ante juez de la república. Ese expediente del ente investigador señala que existe un plan “criminal sistemático” de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), en contra del pueblo indígena nasa, el cual está asentado en el Cauca hace miles de años. El...