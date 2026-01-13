Logo El Espectador
El genocidio de “Iván Mordisco”: estos son los rostros de las víctimas del pueblo nasa

La Unidad Investigativa de El Espectador conoció el listado de los asesinatos que hacen parte del expediente contra el líder de las disidencias de las Farc en la Fiscalía y del que fue víctima el pueblo nasa en el norte del Cauca. Hace cuatro días, el presidente Petro también denunció el genocidio étnico de Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional. Fiscalía dice que son 43 homicidios, las autoridades indígenas dicen que son más de 50.

David Escobar Moreno
13 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
El presidente Petro lo denunció el pasado 9 de enero ante la CPI por el exterminio Nasa./Archivo El Espectador.
Alias “Iván Mordisco”, el jefe de las disidencias de las Farc y el hombre más buscado por las autoridades colombianas, es un genocida. Así se resume la acusación que tiene lista la Fiscalía General, luego de que lo imputara el pasado 10 de diciembre ante juez de la república. Ese expediente del ente investigador señala que existe un plan “criminal sistemático” de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC), en contra del pueblo indígena nasa, el cual está asentado en el Cauca hace miles de años. El...

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
