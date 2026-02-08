Logo El Espectador
Investigación
El juicio contra alias “Iván Mordisco” por destruir la selva Amazónica

Uno de los principales líderes de las disidencias de las Farc y el hombre más buscado por las autoridades en Colombia será acusado, formalmente, de ser uno de los artífices de un ecocidio en tres Parques Nacionales Naturales en Guaviare y el Meta.El Espectador revela detalles del expediente y sobrevoló parte de la zona donde avanza el ecocidio.

David Escobar Moreno y Sergio Silva Numa
08 de febrero de 2026 - 02:19 p. m.
“Iván Mordisco” fue el primer disidente del Acuerdo de Paz que firmó las antiguas Farc con el Estado colombiano. / Begi Valentina Rojas
El inicio de 2026 estará marcado por dos procesos penales clave que adelanta la Fiscalía General contra el hombre más buscado por las autoridades colombianas: Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC). Este cabeza criminal, de 51 años de edad, es conocido por ser el primer disidente del Acuerdo de Paz que firmó en 2016 las antiguas Farc con el Estado colombiano. Desde entonces lidera esa organización que, según cifras del Ministerio de Defensa, tendría unos 4.000 hombres en...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com

Por Sergio Silva Numa

Editor de las secciones de ciencia, salud y ambiente de El Espectador. Hizo una maestría en Estudios Latinoamericanos. También tiene una maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. Fue ganador del Premio de periodismo Simón Bolívar.@SergioSilva03ssilva@elespectador.com
