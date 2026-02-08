El juicio contra alias “Iván Mordisco” por destruir la selva Amazónica

“Iván Mordisco” fue el primer disidente del Acuerdo de Paz que firmó las antiguas Farc con el Estado colombiano. / Begi Valentina Rojas Foto: Begi Valentina Rojas Duarte

El inicio de 2026 estará marcado por dos procesos penales clave que adelanta la Fiscalía General contra el hombre más buscado por las autoridades colombianas: Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC). Este cabeza criminal, de 51 años de edad, es conocido por ser el primer disidente del Acuerdo de Paz que firmó en 2016 las antiguas Farc con el Estado colombiano. Desde entonces lidera esa organización que, según cifras del Ministerio de Defensa, tendría unos 4.000 hombres en...