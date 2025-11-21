Logo El Espectador
Investigación
21 de noviembre de 2025 - 09:00 p. m.

El lío de tierras en Córdoba de un grupo de accionistas de Falabella y Homecenter

Un tribunal de restitución de tierras le ordenó a una empresa del Grupo Solari devolver 264 hectáreas en Valencia, Córdoba. ¿La razón?: la compra se hizo en medio de un contexto violento por parte de grupos paramilitares de Salvatore Mancuso. La compañía con capital chileno dice que sus compras en esta zona del país estuvieron en el marco legal.

David Escobar Moreno

