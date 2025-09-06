No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
El pacto incumplido entre empresarios, el Estado y víctimas de despojo en Urabá

Cuatro años después, las víctimas de despojo de tierras de la vereda Casanova, de Turbo, Antioquia, denuncian que tras acordar un pacto con los empresarios que se asentaron allí, ni con sentencia de restitución a su favor, han conseguido ser reparadas en su totalidad. Hoy se sienten engañadas.

Natalia Herrera Durán
Natalia Herrera Durán
06 de septiembre de 2025 - 08:30 p. m.
Cuatro de los familiares víctimas de despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de la vereda Casanova, Turbo, en el Urabá antioqueño.
Cuatro de los familiares víctimas de despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de la vereda Casanova, Turbo, en el Urabá antioqueño.
Foto: Forjando Futuros

A comienzos de mayo de 2021, conté en estas páginas un acuerdo inédito que había sucedido por esos días: empresarios del proyecto portuario Pisisí y seis familias víctimas, en Turbo, en el Urabá antioqueño, habían acordado salidas de vivienda, trabajo y pensión a...

Natalia Herrera Durán

Por Natalia Herrera Durán

Periodista de Investigación. Trabaja en El Espectador desde el año 2010. Le interesan los temas sociales y de denuncia.@Natal1aHnherrera@elespectador.com
Lucila Castro de Sanchez(60806)Hace 8 minutos
Es lo que han hecho por siempre. Estân en Antioquia,lo aprobaron cuando duque,no habîa ley de tierras,la equivalente a la SAE,la manejaban los polîticos y la madrina,que pedîan tierras por todo lado.Quiên los protejîa? Nadie.La justicia en manos de la derecha,que hacîa?Nada,engavetar!! Y aûn dicen que Petro no ha hecho nada/luchar contra tanta impunidad y devolverles la tierra a los despojados.
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 15 minutos
Gracias al granparaco
