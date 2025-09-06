El pacto incumplido entre empresarios, el Estado y víctimas de despojo en Urabá

Cuatro de los familiares víctimas de despojo de tierras, desplazamiento forzado y asesinato de la vereda Casanova, Turbo, en el Urabá antioqueño.
Foto: Forjando Futuros
A comienzos de mayo de 2021, conté en estas páginas un acuerdo inédito que había sucedido por esos días: empresarios del proyecto portuario Pisisí y seis familias víctimas, en Turbo, en el Urabá antioqueño, habían acordado salidas de vivienda, trabajo y pensión a...
Por Natalia Herrera Durán
Periodista de Investigación. Trabaja en El Espectador desde el año 2010. Le interesan los temas sociales y de denuncia.@Natal1aHnherrera@elespectador.com
Conoce más