El pacto que no fue entre empresarios, el Estado y víctimas de despojo en el Urabá

Engañadas, así se sienten las víctimas de la vereda Casanova, en Turbo (Antioquia). Tres años después de un fallo de restitución de tierras a su favor, y cuatro del acuerdo que hicieron con los empresarios para entregar sus predios y dejar de oponerse a la construcción de un terminal portuario allí, no han sido reparadas en su totalidad.