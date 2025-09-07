07 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
El pacto que no fue entre empresarios, el Estado y víctimas de despojo en el Urabá
Engañadas, así se sienten las víctimas de la vereda Casanova, en Turbo (Antioquia). Tres años después de un fallo de restitución de tierras a su favor, y cuatro del acuerdo que hicieron con los empresarios para entregar sus predios y dejar de oponerse a la construcción de un terminal portuario allí, no han sido reparadas en su totalidad.
Compartir
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación