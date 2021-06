El personal médico es el principal denunciante de abortos en Colombia

“Me llama la doctora X1 (...), quien me manifiesta por teléfono tener un caso con una adolescente, quien se había inducido un aborto. Me traslado hasta las instalaciones del hospital y me reuní con la doctora antes mencionada y me dijo que la adolescente se llama X2, de 16 años de edad, la cual ingresó con síntomas de aborto y atendida por el médico de urgencias (...) siendo diagnosticada con aborto incompleto y provocado por haberse tomado cinco pastillas de citotec (...) le realizaron un degradado obstétrico ingresando a cirugía a las once treinta horas del día de hoy. Una vez enterado de esta situación procedí a buscar a la joven dentro del hospital y, una vez localizada, se le leyeron los derechos del aprehendido delante de su señora madre (sic)”.