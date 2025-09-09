No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
El plan de los menonitas para reparar presuntos daños ambientales en el Meta

El Espectador conoció el documento presentado a la Fiscalía y a Cormacarena por parte de 12 miembros de una comunidad cristiana extranjera que se asentó desde 2016 en Colombia. El ente investigador dice que deforestaron más de 100 hectáreas y construyeron cuatro puentes que invaden ecosistemas acuáticos.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
09 de septiembre de 2025 - 02:00 p. m.
Fotografía de un cultivo perteneciente a la comunidad menonita el 16 de marzo de 2024 en Puerto Gaitán (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda.
Fotografía de un cultivo perteneciente a la comunidad menonita el 16 de marzo de 2024 en Puerto Gaitán (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda.
Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

En un documento de 22 páginas, doce patriarcas de la comunidad menonita, ubicada en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016, solicitaron a la Fiscalía General iniciar un principio de oportunidad. Se trata de un mecanismo contemplado por la ley que les permitiría, en este caso, ejecutar una reparación del daño ambiental y evitar así una eventual condena. El ente investigador acusa a 12 patriarcas de esa comunidad de 300 familias de cometer, entre 2017 y 2021, los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, daño en los...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

spook(ix0ip)Hace 18 minutos
La democracia y la soberania defendida por los gobiernos anteriores.... uribistas, claro
Úrsula Iguarán(wyt9o)Hace 19 minutos
Van a joder a los menonitas por 100 hectáreas y a los grandes deforestadores los nombran gestores de paz
