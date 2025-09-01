“Hay un plan para matarme”: las interceptaciones a la abogada del paramilitarismo

El ente investigador procesa a la abogada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. / Ilustración Eder Rodríguez. Foto: Eder Rodríguez

“Hay una orden para asesinarla lo más pronto posible”. En esta corta frase se resume una visita que le hicieron dos funcionarios del CTI de la Fiscalía a Consuelo Parra Velandia, quien es conocida en el bajo mundo y los pasillos judiciales como la abogada de la mafia. El 21 de septiembre de 2022 los funcionarios fueron hasta su casa, en el norte de Bogotá, para darle ese mensaje y los detalles de cómo descubrieron ese plan. A la mañana siguiente, un mayor de la inteligencia policial la llamó para informarle que uno de sus hombres la...