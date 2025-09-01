“Hay un plan para matarme”: las interceptaciones a la abogada del paramilitarismo

El ente investigador procesa a la abogada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. / Ilustración Eder Rodríguez.
Foto: Eder Rodríguez
“Hay una orden para asesinarla lo más pronto posible”. En esta corta frase se resume una visita que le hicieron dos funcionarios del CTI de la Fiscalía a Consuelo Parra Velandia, quien es conocida en el bajo mundo y los pasillos judiciales como la abogada de la mafia. El 21 de septiembre de 2022 los funcionarios fueron hasta su casa, en el norte de Bogotá, para darle ese mensaje y los detalles de cómo descubrieron ese plan. A la mañana siguiente, un mayor de la inteligencia policial la llamó para informarle que uno de sus hombres la...
Por David Escobar Moreno
Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
