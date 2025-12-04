Logo El Espectador
Investigación
El rastro de los hombres que le vendieron tierras con pasado paramilitar a grupo inversor de Falabella

Entre los vendedores, uno es procesado por el asesinato de una líder reclamante de tierras Yolanda Izquierdo. La empresa, del grupo Solari, dice que no tenía forma de saber que esa persona habría participado en el crimen, pues la compra del predio se hizo una década antes de que la Fiscalía le imputara cargos.

David Escobar Moreno
04 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
La empresa envía la madera desde un puerto de Tolú con destino a Europa. / Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Foto: Eder Leandro Rodríguez

En las últimas dos semanas, la Unidad Investigativa de El Espectador reveló tres decisiones judiciales que le quitaron al grupo chileno Solari más de 700 hectáreas de tierra, ubicadas en Valencia, Córdoba. La razón: los predios en cuestión tendrían un pasado marcado por la violencia paramilitar que sufrió ese departamento en los años noventa e inicios de los dos mil. El reconocido grupo empresarial chileno que es accionista en Colombia de los populares almacenes de cadena Homecenter y Falabella.

De esos negocios, dicen documentos...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Pilar Medina(58659)Hace 9 minutos
Muy buena investigación. Es imposible que los,inversionistas chilenos no supieran adónde se estaban metiendo. Tremenda esa tómbola de tierras.
Pilar Medina(58659)Hace 21 minutos
Y si en vez de decir "La Liboriana equivale aproximadamente a 371 canchas de fútbol o a seis veces el Estado Vaticano" comparamos en términos de algún municipio de Colombia?
