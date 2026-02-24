El rastro del “Mencho” en Bogotá: inteligencia sigue la pista de sus emisarios, “Los Cuinis”

Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD 15 millones por "El Mencho", uno de los capos más buscados en el mundo. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

La inteligencia policial, agentes del CTI de la Fiscalía y hasta miembros de la inteligencia británica tienen sus ojos puestos en cómo va a repercutir en Colombia la muerte del capo narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Se trata, según expertos en seguridad, de uno de los jefes criminales más buscados en el mundo en los últimos diez años y el más influyente en las últimas tres décadas en México. Incluso, por encima del “Chapo” Guzmán y de “El Mayo” Zambada, antiguos líderes del Cártel de Sinaloa.

Fuentes...