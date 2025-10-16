Logo El Espectador
Investigación
La condenada exfiscal Hilda Niño retornó a los estrados judiciales

La exfuncionaria judicial, condenada a cinco años de prisión regresó al litigio penal, pero desde la orilla de la defensa de los acusados. Niño, quien aceptó recibir sobornos de un narcotraficante ante la Corte Suprema, habló con El Espectador y dio detalles de su nueva etapa tras cumplir su sentencia.

David Escobar Moreno
16 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Exfiscal de Justicia y Paz, en audiencia
Exfiscal de Justicia y Paz, en audiencia
Foto: Cristian Garavito

Han pasado más de 3.000 días desde que la vida de la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán cambió para siempre. Y no fue por un hecho del azar. Por el contrario, su vida dio un vuelco total en la mañana del sábado 10 de junio de 2017, cuando agentes del CTI de la Fiscalía la capturaron en Bogotá por un grave señalamiento: haber recibido un millonario soborno del narcotraficante Miguel Mejía Múnera, alias el Mellizo, con el fin de que torciera un proceso penal en su contra que estaba en manos de la entonces funcionaria. Aunque en un...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
