Exmilitares colombianos en Ucrania le piden ayuda al presidente Petro para volver al país

El Espectador habló con diez antiguos miembros del Ejército colombiano que llevan menos de un año combatiendo para Ucrania en la guerra contra Rusia, la cual inició hace casi cuatro años: febrero de 2022. En diálogo con este diario, los exmilitares hacen un llamado al presidente Gustavo Petro para que les envíe un vuelo humanitario con el fin de retornar a Colombia. Dicen que varias situaciones los llevaron a pedirle al Gobierno nacional ayuda para salvar sus vidas y volver con sus familias. Incluso, denuncian que las autoridades militares de ese país no están reportando las muertes de los colombianos.

Los uniformados que hacen parte de esta solicitud al presidente Gustavo Petro son: Wilmar Londoño Gil, Gabriel Alfonso Sánchez Pavón, Sari Rafael Barrios, Fabián José Estrada Solano, Andes Felipe Bolívar Gómez, Arquímedes Mora Penagos, Elmer Barreto, Dumar Díaz Mendoza, Víctor Alfonso Castañeda y Javier Calero.

Según este último, hacen parte de la Brigada 47 del Ejército ucraniano, la cual actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Romní, en la provincia de Sumy, al norte de ese país.

La semana pasada, esta zona del país sufrió bombardeos en medio de una escalada del Ejército de Putin con el fin de hacerse con más territorio ucraniano. Por su parte, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, acelera reuniones con líderes de la Unión Europea y Estados Unidos para concretar, lo más pronto posible, una paz para su país.

La 47ª Brigada de Asalto del Ejército ucraniano, conocida en el ámbito militar ucraniano como la Magura, en un inicio fue un grupo conformado por voluntarios, pero con el violento avance de la guerra tuvo que recurrir a la contratación de exmilitares extranjeros, es decir, mercenarios. De lo que ha podido indagar este diario, es una de las dos brigadas a las que llegan más colombianos, junto a la 30 y la 31.

Las denuncias de los exmilitares colombianos

Además de la solicitud al primer mandatario, denunciaron que el colombiano que los reclutó, conocido en redes sociales como “Dante”, les incumplió con los millonarios pagos que les prometió por pelear del bando ucraniano. “Ese señor fue el que nos recibió en la base; nos decía cuándo teníamos operativos. Hasta el momento no nos han dado nuestros dineros”. En diálogo con este diario, uno de los exmilitares colombianos dice que están siendo llevados a la primera línea de combate y que los mantienen allí, una situación que, según ellos, no fue lo que les “vendieron”.

Los colombianos integrantes de la Brigada 47 señalaron que los compañeros que han sido gravemente heridos en combate no están recibiendo la asistencia médica necesaria. También aseguran que saben de algunos colombianos que se encuentran con graves quemaduras en sus cuerpos y que no tienen forma de reportarles a sus familias que aún se encuentran con vida. “La situación en combate es desigual porque en cualquier momento un dron nos bombardea y ahí no hay nada que hacer. Es una guerra en la que quienes estamos en terreno somos muy vulnerables, somos blanco fácil”, dice uno de los uniformados que combate para Ucrania.

Uno de los exmilitares le envió un mensaje a los jóvenes colombianos que están pensando en viajar a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia: “No vengan para acá, que esto es una mentira, todo lo que le dicen a uno. Les endulzan el oído prometiendo muchas cosas, pero cuando uno está acá nunca salen con nada. Mejor piensen en irse a otro lugar a trabajar, así no se ganen mucho. No tomen esa decisión que tomamos muchos de los que estamos acá, porque hasta nos terminan robando todo; les roban el sueldo, incluso los sueldos de los soldados caídos”.

Por lo pronto, dicen los exmilitares colombianos, están a la espera de que las autoridades ucranianas, por lo menos, les brinden asistencia médica o los autoricen a salir del frente de guerra y retornar junto a sus familias. El pasado 7 de diciembre, decenas de familiares de exmilitares que están en Ucrania y Rusia también se reunieron para solicitar ayuda al Gobierno nacional. Cerca de 80 personas marcharon hasta la sede de la Cancillería colombiana para pedir la repatriación de los cuerpos de sus esposos, hermanos e hijos muertos en combate.

En un video que enviaron a este diario, los militares denuncian que, hace aproximadamente tres meses, murieron 28 colombianos en un bombardeo y que solo se reportó la muerte de tres de ellos. “Todos eran nuevos y no tenían contrato laboral (...) hay unos heridos que están en un hospital con quemaduras en y nadie les responde por nada, sin ningún sueldo (...)”.

La ley antimercenarismo, aprobada en Colombia

Esa misma semana, el 4 de diciembre, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó, con 94 votos a favor y 17 en contra, el proyecto de ley que respalda la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, busca alinearse con estándares internacionales para impedir la vinculación de nacionales a conflictos armados en el exterior o su participación como mercenarios en operaciones bélicas fuera del país.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió en una rueda de prensa la aprobación ante los legisladores y sostuvo que la norma pretende “evitar el reclutamiento, el entrenamiento, el financiamiento y la utilización de mercenarios” en territorio colombiano y en el extranjero. La nueva normativa, impulsada por la Cancillería y el Ministerio de Defensa, “evita que se nos fugue un personal supremamente valioso. Los entrenamos aquí; a los diez años adquieren una capacidad enorme, pero entonces, al existir esa oportunidad de ir a combatir en otros lugares, se van y perdemos muchísimo como país para proteger a los colombianos”.

