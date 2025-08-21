No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
Una fiscal en Antioquia, la ficha desconocida en el asesinato de Jesús María Valle

Dos ganaderos antioqueños le confesaron a la JEP que una funcionaria del ente investigador les entregó información que fue determinante para que los paramilitares asesinaran al abogado, quien denunció la supuesta connivencia de ese grupo criminal y El Ejército en dos masacres perpetradas en Ituango.

21 de agosto de 2025 - 12:00 p. m.
Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado en 1998 por sicarios que llegaron a su oficina en Medellín.
Foto: ILUSTRACION EL ESPECTADOR

Uno de los oscuros episodios que revelaron ante la JEP los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio, dos de los financiadores del paramilitarismo en Antioquia, fue un desconocido episodio sobre el asesinato de un defensor de derechos humanos en ese departamento: el de Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en 1998 tras denunciar la supuesta connivencia de los paramilitares y El Ejército en las masacres de los corregimientos del municipio de Ituango, La Granja (1996) y El Aro (1997).

Esas declaraciones de los Angulo,

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
