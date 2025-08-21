Una fiscal en Antioquia, la ficha desconocida en el asesinato de Jesús María Valle

Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado en 1998 por sicarios que llegaron a su oficina en Medellín.
Foto: ILUSTRACION EL ESPECTADOR
Uno de los oscuros episodios que revelaron ante la JEP los hermanos Jaime y Francisco Angulo Osorio, dos de los financiadores del paramilitarismo en Antioquia, fue un desconocido episodio sobre el asesinato de un defensor de derechos humanos en ese departamento: el de Jesús María Valle Jaramillo, perpetrado en 1998 tras denunciar la supuesta connivencia de los paramilitares y El Ejército en las masacres de los corregimientos del municipio de Ituango, La Granja (1996) y El Aro (1997).
Esas declaraciones de los Angulo,
Por David Escobar Moreno
