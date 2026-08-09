Fiscalía investiga presuntos daños ambientales de Terpel en Santander

Desde 2017, la planta de La Fortuna está en la mira de la Fiscalía. Sin embargo, la investigación fue retomada casi una década después por el ente investigador. Foto: Archivo Particular

Entre febrero y julio de 2026, un equipo especializado en delitos contra los recursos naturales de la Fiscalía reactivó un expediente que llevaba casi una década abierto en el búnker del ente investigador. Se trata de las denuncias presentadas por los pescadores en el municipio de Barrancabermeja (Santander), quienes durante años han alertado a las autoridades ambientales sobre los vertimientos de hidrocarburos que hacen grandes empresas petroleras en la zona de la Ciénaga de San Silvestre. Se trata del espejo de agua más importante del...