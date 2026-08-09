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Fiscalía investiga presuntos daños ambientales de Terpel en Santander

La planta La Fortuna —una de las principales instalaciones de Terpel— está en el centro de una investigación de la Fiscalía por presuntos daños ambientales en la Ciénaga de San Silvestre, el principal reservorio de agua de Barrancabermeja. Pescadores de la zona reportaron, desde hace más de una década, vertimientos de hidrocarburos, los cuales habrían generado la muerte de fauna y flora de ese ecosistema, y problemas de salud en la comunidad que se abastece de esa agua.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
09 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Desde 2017, la planta de La Fortuna está en la mira de la Fiscalía. Sin embargo, la investigación fue retomada casi una década después por el ente investigador.
Desde 2017, la planta de La Fortuna está en la mira de la Fiscalía. Sin embargo, la investigación fue retomada casi una década después por el ente investigador.
Foto: Archivo Particular

Entre febrero y julio de 2026, un equipo especializado en delitos contra los recursos naturales de la Fiscalía reactivó un expediente que llevaba casi una década abierto en el búnker del ente investigador. Se trata de las denuncias presentadas por los pescadores en el municipio de Barrancabermeja (Santander), quienes durante años han alertado a las autoridades ambientales sobre los vertimientos de hidrocarburos que hacen grandes empresas petroleras en la zona de la Ciénaga de San Silvestre. Se trata del espejo de agua más importante del...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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osvito(10170)Hace 3 horas
Y ahora viene el fracking de Abelardo, contra lo acuíferos, para terminar de acabar con el agua del Magdalena medio. Alerta Colombianos.
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