Fiscalía recapturó capo oculto del narcotráfico que cumplió condena en EE.UU.

Imagen de referencia. Alias "Fortuna" es acusado por los delitos de lavado de activos enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. / Foto: Fiscalía

En las últimas horas, las autoridades colombianas recapturaron a un condenado narcotraficante que es conocido en el bajo mundo con el alias de “Fortuna”. Se trata de Andrés Mauricio Vélez Hernández, quien fue arrestado el 22 de enero de 2021 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cinco años de cárcel por narcotráfico. Según las autoridades de ese país, entre 2010 y 2018 lideró una red criminal que se extendió por países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá para llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

