No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Fiscalía recapturó capo oculto del narcotráfico que cumplió condena en EE.UU.

Regresó el pasado miércoles 17 de septiembre a Colombia luego de pagar una condena de cinco años en una cárcel de La Florida. Sin embargo, la Fiscalía lo recapturó para que responda por otros delitos cometidos en territorio nacional.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
19 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
Imagen de referencia. Alias "Fortuna" es acusado por los delitos de lavado de activos enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. /
Imagen de referencia. Alias "Fortuna" es acusado por los delitos de lavado de activos enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. /
Foto: Fiscalía

En las últimas horas, las autoridades colombianas recapturaron a un condenado narcotraficante que es conocido en el bajo mundo con el alias de “Fortuna”. Se trata de Andrés Mauricio Vélez Hernández, quien fue arrestado el 22 de enero de 2021 y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado a cinco años de cárcel por narcotráfico. Según las autoridades de ese país, entre 2010 y 2018 lideró una red criminal que se extendió por países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá para llevar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar