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Fiscalía y exdirectivos de Odebrecht negocian principio de oportunidad por Ruta del Sol 2

El ente investigador dice que, desde agosto de 2025, está sentado con los abogados de los brasileños Luiz Bueno Junior, Eleuberto Martorelli, Milton Hideaki Sendai y Manuel Ricardo Cabral Ximenes.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
17 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Fiscalía y exdirectivos de Odebrecht negocian principio de oportunidad por Ruta del Sol 2

Después de 10 años de vacíos y tropiezos en la investigación por el mayor escándalo de corrupción de la última década, la Fiscalía estaría avanzando en una línea de investigación que es, para muchos, una de las deudas más hondas de la justicia. Se trata del expediente contra cuatro altos directivos de Odebrecht, la multinacional brasileña que entre 2009 y 2014 repartió sobornos a funcionarios del gobierno colombiano y a congresistas para que beneficiaran a la empresa con megacontratos de infraestructura vial.

El Espectador conoció que el ente...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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Álamo(88990)Hace 12 minutos
¡Cabal y ubérrima delincuencia!!, con el aval de los ya muy conocidos por sus oficios, el inmolado Pizano espera justicia. Por lo pronto, y para evitar tentaciones: ¡prohíbase la venta de cianuro!
Diana cp(85842)Hace 32 minutos
Seria bueno que de una vez por todas el gran pez gordo de la corrupción de Odebretch el tal Juan Manuel Santos deje de estar en impunidad y de una vez por todas pague por ese delito y deje de pasar de agache.
Camilo Rodríguez(27872)Hace 1 hora
Este es uno de esos países arrevesados en los que una incompetente fiscalía hace los principios de oportunidad con los jefes de la banda para condenar al portero.
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