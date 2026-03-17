Fiscalía y exdirectivos de Odebrecht negocian principio de oportunidad por Ruta del Sol 2

Después de 10 años de vacíos y tropiezos en la investigación por el mayor escándalo de corrupción de la última década, la Fiscalía estaría avanzando en una línea de investigación que es, para muchos, una de las deudas más hondas de la justicia. Se trata del expediente contra cuatro altos directivos de Odebrecht, la multinacional brasileña que entre 2009 y 2014 repartió sobornos a funcionarios del gobierno colombiano y a congresistas para que beneficiaran a la empresa con megacontratos de infraestructura vial.

El Espectador conoció que el ente...