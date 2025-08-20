No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
Ganaderos dicen que mano derecha de Carlos Castaño financió la masacre de El Aro

Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro quien, según la Fiscalía, manejó el Parqueadero Padilla, la oficina que llevaba la contabilidad de las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por el clan Castaño. Desde enero de 2024, la Fiscalía lo procesa por la masacre de La Granja, perpetrada en junio de 1996.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
20 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Foto: Cortesía Fiscalía

Las extensas declaraciones de Francisco y Jaime Angulo Osorio ante la JEP —los ganaderos de Ituango que confesaron patrocinar dos masacres paramilitares en 1996 y 1997— tienen varios detalles reveladores sobre cómo y quiénes gestaron esas dos incursiones criminales que dejaron a 24 campesinos asesinados. Uno de los señalamientos de los hermanos ante esa jurisdicción especial apunta contra un viejo conocido de los asuntos judiciales: Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien según la Fiscalía, fungía como jefe financiero de los hermanos...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
