Ganaderos dicen que mano derecha de Carlos Castaño financió la masacre de El Aro

Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, administrador de recursos de la 'Casa Castaño' (izquierda). Carlos Castaño, uno de los máximos jefes del paramilitarismo en Colombia, muerto en 2004 (derecha).
Las extensas declaraciones de Francisco y Jaime Angulo Osorio ante la JEP —los ganaderos de Ituango que confesaron patrocinar dos masacres paramilitares en 1996 y 1997— tienen varios detalles reveladores sobre cómo y quiénes gestaron esas dos incursiones criminales que dejaron a 24 campesinos asesinados. Uno de los señalamientos de los hermanos ante esa jurisdicción especial apunta contra un viejo conocido de los asuntos judiciales: Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, quien según la Fiscalía, fungía como jefe financiero de los hermanos...
