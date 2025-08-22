22 de agosto de 2025 - 03:20 p. m.
Gobernación de Álvaro Uribe fue mencionada por ganaderos que financiaron masacres
Se trata de los hermanos Angulo Osorio, quienes declararon en la JEP que dos altos funcionarios de la gobernación de Antioquia promovieron con insistencia la conformación de una Convivir en Ituango, la cual luego terminó siendo fachada del paramilitarismo. El expresidente dice que nunca ha tenido relación con grupos criminales.
