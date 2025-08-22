No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
22 de agosto de 2025 - 03:20 p. m.

Gobernación de Álvaro Uribe fue mencionada por ganaderos que financiaron masacres

Se trata de los hermanos Angulo Osorio, quienes declararon en la JEP que dos altos funcionarios de la gobernación de Antioquia promovieron con insistencia la conformación de una Convivir en Ituango, la cual luego terminó siendo fachada del paramilitarismo. El expresidente dice que nunca ha tenido relación con grupos criminales.

David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

