Gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia y paramilitares fueron señalados en la JEP

Jesús María Valle, asesinado en 1998 (arriba) y Pedro Juan Moreno, muerto en un accidente aéreo en 2006. / El Espectador Foto: El Espectador

El telón de fondo del caso contra Álvaro Uribe Vélez, que lo tiene condenado en primera instancia por manipulación de testigos, es un grave señalamiento en su contra: sus supuestos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia durante los años noventa; más precisamente, cuando fue gobernador de ese departamento, entre 1995 y 1997. Esa presunta alianza criminal, que ha sido negada tajantemente por el exprimer mandatario, lo relaciona con tres expedientes que permanecen quietos en la Fiscalía General: la masacre paramilitar en el municipio...