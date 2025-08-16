No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Gobernación de Álvaro Uribe en Antioquia y paramilitares fueron señalados en la JEP

El Espectador revela los testimonios de dos financiadores de las masacres paramilitares de La Granja (1996) y El Aro (1997) en el municipio antioqueño de Ituango. Dicen que dos altos funcionarios del entonces gobernador del departamento Uribe Vélez impulsaron un grupo de seguridad privada que terminó siendo fachada de los paramilitares. El expresidente niega cualquier vínculo con organizaciones criminales.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
16 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Jesús María Valle, asesinado en 1998 (arriba) y Pedro Juan Moreno, muerto en un accidente aéreo en 2006. / El Espectador
Jesús María Valle, asesinado en 1998 (arriba) y Pedro Juan Moreno, muerto en un accidente aéreo en 2006. / El Espectador
Foto: El Espectador

El telón de fondo del caso contra Álvaro Uribe Vélez, que lo tiene condenado en primera instancia por manipulación de testigos, es un grave señalamiento en su contra: sus supuestos vínculos con grupos paramilitares en Antioquia durante los años noventa; más precisamente, cuando fue gobernador de ese departamento, entre 1995 y 1997. Esa presunta alianza criminal, que ha sido negada tajantemente por el exprimer mandatario, lo relaciona con tres expedientes que permanecen quietos en la Fiscalía General: la masacre paramilitar en el municipio...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe Veléz

 

angela gómez Suárez(622)Hace 6 minutos
Periodista Escobar: muy breve su comentario a unos hechos que requieren un amplio análisis.Lo invito a sugerirle a El Espectador,hacer una sucinta pero amplia presentación de la connivencia y actuacion de su "pasado tenebroso",de nuestro inmaculado caudillo,gran patriota:Álvaro Uribe V.
Elsa(63035)Hace 20 minutos
Se va decantantando todo. Que se sepa toda la verdad.
Victor Llanos(61349)Hace 21 minutos
Nuestra patria entre otros asuntos requiere la verdad y terminar con la corrupción, así todos los colombianos tendremos conciencia de lo que pasó en las últimas décadas en Colombia, nos ayudará a votar por quienes realmente merecen dirigir nuestros destinos, en éste caso, felicitaciones al EE y que siga en éste camino, los medios son fundamentales para ayudar a tener una Colombia digna y justa.
Álamo(88990)Hace 37 minutos
¡Cabal y ubérrima sevicia!! Y el hilo de la verdad sigue tejiendo el camino del que fidedigna informaciòn existe.
Juan Manuel Rodriguez Gonzalez(00212)Hace 47 minutos
Que casualidad, todo el circulo de colaboradores de Alvaro Uribe en su relación com los paramilitares estan muertos. Saben atar los cabos sueltos. #Matarife de mierda.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar