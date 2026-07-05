Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La denuncia de una agente del FBI en contra de un exnarco que le lavó dinero a Álex Saab

Un documento reservado revela detalles sobre cómo, desde 2020, Jorge Luis Hernández Villazón, alias “Boliche”, habría pedido millonarias sumas de dinero a narcos a cambio de negociar bajas penas con las autoridades de los Estados Unidos. El excandidato Iván Cepeda señaló esta semana que “Boliche” habría tenido un “estrecho vínculo” con el electo presidente Abelardo de la Espriella.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
05 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Salvatore Mancuso, Álex Saab (arriba), alias “Boliche” (abajo) y Carlos Castaño (Izquierda a derecha). / Eder Rodríguez.
Salvatore Mancuso, Álex Saab (arriba), alias “Boliche” (abajo) y Carlos Castaño (Izquierda a derecha). / Eder Rodríguez.
Foto: Archivo Particular

Un juez de la Florida (Estados Unidos) le ordenó al Departamento de Justicia de ese país levantar la reserva de un proceso penal que involucra a dos colombianos por su posible rol en una millonaria red que habría estafado a narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia estadounidense. Uno de ellos es un exnarco nacido en Valledupar que fue socio de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, y que, posteriormente, se volvió informante de la Administración de Control de Drogas, más conocida por sus siglas...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.