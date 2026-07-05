La denuncia de una agente del FBI en contra de un exnarco que le lavó dinero a Álex Saab

Salvatore Mancuso, Álex Saab (arriba), alias “Boliche” (abajo) y Carlos Castaño (Izquierda a derecha). / Eder Rodríguez.
Foto: Archivo Particular
Un juez de la Florida (Estados Unidos) le ordenó al Departamento de Justicia de ese país levantar la reserva de un proceso penal que involucra a dos colombianos por su posible rol en una millonaria red que habría estafado a narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia estadounidense. Uno de ellos es un exnarco nacido en Valledupar que fue socio de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, y que, posteriormente, se volvió informante de la Administración de Control de Drogas, más conocida por sus siglas...
Por David Escobar Moreno
Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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