La denuncia de una agente del FBI en contra de un exnarco que le lavó dinero a Álex Saab

Salvatore Mancuso, Álex Saab (arriba), alias “Boliche” (abajo) y Carlos Castaño (Izquierda a derecha). / Eder Rodríguez. Foto: Archivo Particular

Un juez de la Florida (Estados Unidos) le ordenó al Departamento de Justicia de ese país levantar la reserva de un proceso penal que involucra a dos colombianos por su posible rol en una millonaria red que habría estafado a narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia estadounidense. Uno de ellos es un exnarco nacido en Valledupar que fue socio de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, y que, posteriormente, se volvió informante de la Administración de Control de Drogas, más conocida por sus siglas...