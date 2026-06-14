La historia del italiano que está en la mira de la Fiscalía por presunta deforestación

El director de la multinacional Poligrow, Carlo Vigna Taglianti, llegó a Colombia en 2008. / Ilustración Éder Leandro Rodríguez Foto: Eder Leandro Rodríguez

Además de la caldeada contienda electoral por la Presidencia de la República, otro de los focos preocupantes en Colombia es la delicada situación de orden público que viven algunas regiones del país. Entre ellas la guerra que desatan las disidencias de alias "Iván Mordisco" y “Calarca Córdoba” en zona limítrofe de Guaviare y Meta. Durante la última semana de mayo pasado, un enfrentamiento entre ambos grupos criminales dejó un saldo de 50 muertos en un punto conocido como Barranco Colorado, jurisdicción del municipio de San José del...