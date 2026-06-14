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La historia del italiano que está en la mira de la Fiscalía por presunta deforestación

Se trata de Carlo Vigna Taglianti, director de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual hace presencia desde 2008 en Mapiripán (Meta). Hace una década este antiguo directivo de Fedepalma estuvo en la mira de la Fiscalía y hoy vuelve a caer en el radar de las autoridades por, aparentemente, liderar una red que deforestó miles de hectáreas aledañas a parques naturales, entre otros delitos.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
14 de junio de 2026 - 02:00 p. m.
El director de la multinacional Poligrow, Carlo Vigna Taglianti, llegó a Colombia en 2008. / Ilustración Éder Leandro Rodríguez
El director de la multinacional Poligrow, Carlo Vigna Taglianti, llegó a Colombia en 2008. / Ilustración Éder Leandro Rodríguez
Foto: Eder Leandro Rodríguez

Además de la caldeada contienda electoral por la Presidencia de la República, otro de los focos preocupantes en Colombia es la delicada situación de orden público que viven algunas regiones del país. Entre ellas la guerra que desatan las disidencias de alias "Iván Mordisco" y “Calarca Córdoba” en zona limítrofe de Guaviare y Meta. Durante la última semana de mayo pasado, un enfrentamiento entre ambos grupos criminales dejó un saldo de 50 muertos en un punto conocido como Barranco Colorado, jurisdicción del municipio de San José del...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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