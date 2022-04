La lupa de la DIAN a los carros híbridos

Los carros híbridos son impulsados por un motor de combustión y otro eléctrico. / Getty Images Foto: Ridofranz

Con el propósito de promover en el país el uso de vehículos eléctricos o que generen cero emisiones de gases contaminantes, se han expedido en los últimos años varias leyes y decretos que otorgan beneficios tributarios y tarifas diferenciales de IVA a quienes incentiven su importación y venta. Sin embargo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) detectó que en el mercado automotor hay un tipo de vehículo llamado híbrido ligero que no contribuye a la disminución sustancial de las emisiones contaminantes, pero sus comercializadores sí están recibiendo incentivos fiscales.

Se trata del vehículo Mild Hybrid que, a diferencia de los híbridos completos, no puede impulsar el movimiento del vehículo únicamente con electricidad. En otras palabras, su motor no otorga autonomía para desplazar el vehículo y su puesta en marcha depende de una forma de combustión bien sea diésel o gasolina. En estos términos, sin cumplir a cabalidad con los requisitos de reducción de gases contaminantes, quienes los importaron no pagaron impuestos a los que estaban obligados, con las consecuencias que eso significa en disminución de ingresos para la nación. (Le puede interesar: Las dudas sobre el “fracking” que revivió la licencia ambiental a piloto de Ecopetrol)