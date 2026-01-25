La movida del asesinado esmeraldero “Pedro Pechuga” por una mina en el sur de Bogotá

Horacio Triana, Hernando Sánchez y “Pedro Pechuga”. (izquierda a derecha). / Éder Leandro Rodriguez Corredor Foto: Ilustración

Uno de los asesinatos que mayor impacto mediático generó en Bogotá en los últimos años fue el del empresario esmeraldero conocido como “Pedro Pechuga”, quien fue asesinado por un francotirador el 7 de agosto de 2024 en un exclusivo conjunto residencial al norte de Bogotá. En ese convulso gremio fue conocido por ser el jefe de seguridad de los últimos dos zares de las esmeraldas: Víctor Carranza, quien murió en 2013 señalado de haber tenido nexos con grupos paramilitares; y Jesús Hernando Sánchez, asesinado el 8 de abril de 2025 en el mismo...