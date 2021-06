Las alertas sobre Punta Canoa, donde desapareció Alexandrith hace tres meses

Alexandrith Sarmiento Arroyo (de quince años) desapareció el 19 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa en compañía de su tío político, Wainer Ayola Torres, rumbo al corregimiento de Punta Canoa, para supuestamente aprender a conducir una moto. Ayola, de 37 años, dice que ambos estaban en la playa cuando él decidió ir al baño, pero al regresar no encontró a la menor de edad, por lo que sugirió que seguramente habría ingresado al mar y se habría ahogado. Pero la familia de Alexandrith no confía en esta versión y las autoridades no han encontrado tampoco a la estudiante de décimo grado en mar ni tierra. (Capturan al tío político de Alexandrith, desaparecida hace tres meses en Cartagena)