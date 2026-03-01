Publicidad

Las mafias italianas: los socios de alias “El Mencho” que preocupan a Colombia

Documentos de Interpol, conocidos por la Unidad Investigativa de El Espectador, detallan la captura en Colombia de nueve personas —siete italianos y dos colombianos— vinculadas, presuntamente, a redes de las mafias Camorra y la ‘Ndrangheta, en un tablero criminal que conecta a carteles mexicanos, estructuras armadas locales y clanes europeos con presencia silenciosa en el país.

Unidad Investigativa
01 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Los señalados mafiosos usan identificaciones falsas para evitar ser capturados por las autoridades. / Jhonatan Bejarano
Foto: Jhonatan Bejarano

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, tiene a las autoridades colombianas con sus radares encendidos ante el nuevo panorama del crimen organizado que se abre en América y Europa. Fuentes de inteligencia de la Policía colombiana señalan que la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida el pasado 22 de febrero en medio de una operación del ejército mexicano, va a reconfigurar las alianzas de esa organización criminal con una de las redes ilegales más antiguas y consolidadas del mundo: la mafia...

Felipe Fegoma(94028)Hace 25 minutos
Según la policía, en 2025 hubo 1.060 homicidios solo en la ciudad de Cali, que tiene 2,2 millones de habitantes. Casi cuatro veces más que en toda Italia, que tiene 60 millones de habitantes y fama de mafias. Obviamente, las mafias italianas no matan o matan muy poquito, al contrario que nuestras mafias patrias, narcoguerrillos y narcoparacos, que son tan eficaces y eficientes asesinando. "No hay peor plaga en el mundo que los colombianos", decía el gran Fernando Vallejo.
