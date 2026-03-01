Las mafias italianas: los socios de alias “El Mencho” que preocupan a Colombia

Los señalados mafiosos usan identificaciones falsas para evitar ser capturados por las autoridades. / Jhonatan Bejarano Foto: Jhonatan Bejarano

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, tiene a las autoridades colombianas con sus radares encendidos ante el nuevo panorama del crimen organizado que se abre en América y Europa. Fuentes de inteligencia de la Policía colombiana señalan que la muerte del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocurrida el pasado 22 de febrero en medio de una operación del ejército mexicano, va a reconfigurar las alianzas de esa organización criminal con una de las redes ilegales más antiguas y consolidadas del mundo: la mafia...