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Las peleas por las megafincas del narcoparamilitarismo que llagaron a la Corte Suprema

Ocho expedientes en la Corte Suprema están definiendo el futuro de 2.399 hectáreas ligadas al desmovilizado grupo criminal y con las que el Estado pretende reparar a las víctimas de esa estructura ilegal. La Unidad Investigativa de El Espectador revela la identidad de quiénes hoy reclaman como propios esos terrenos, entre ellos ganaderos de la zona, señalados testaferros de los paras, y otros.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
15 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
El Tribunal Superior de Medellín analizó los ocho expedientes que fueron remitidos a la Corte Suprema. Arriba, Vicente Castaño; abajo, Carlos Castaño, responsables de muchos de los crímenes del paramilitarismo en Colombia./ Ilustración de Eder Rodríguez.
El Tribunal Superior de Medellín analizó los ocho expedientes que fueron remitidos a la Corte Suprema. Arriba, Vicente Castaño; abajo, Carlos Castaño, responsables de muchos de los crímenes del paramilitarismo en Colombia./ Ilustración de Eder Rodríguez.
Foto: Eder Rodríguez

Dos mil trescientas noventa y nueve hectáreas de tierra en Antioquia y Córdoba con posible origen ilegal. Declaraciones de exparamilitares ante la Fiscalía. Reuniones con parapolíticos. Un viejo socio de Pablo Escobar. Campamentos de entrenamiento de las autodefensas. Sicarios en moto y hasta el testigo estrella del escándalo de Odebrecht. Así se pueden resumir ocho expedientes que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y que tienen que ver con un asunto clave sobre el conflicto armado colombiano: definir si algunas de las megafincas...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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Maria Ramirez(17839)Hace 37 minutos
COMO ES POSUBLE QYE ESA CORTE DENOMINADA SUPREMA DE JUSTICIA DESPUES DE CASI 30 AÑOS TODAVIA ESTE DISQUE ANALIZANDO SU ORIGEN ETC INCRRIBLE AHI QUE HAY PARA ANALIZAR CORTE NO SEAN SINVERGUENZAS ESAS TIERRAS DEBEN SER PARA REPARSR LAS BUCTIMAS DEL REGUERO DESNGRE EN COLOMBIA Y AL CAMIESINADO EN GENERAL PARA SU USO PROFUCTUVK INCRRIBLE ESA INJUSTICIA
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