Las peleas por las megafincas del narcoparamilitarismo que llagaron a la Corte Suprema

El Tribunal Superior de Medellín analizó los ocho expedientes que fueron remitidos a la Corte Suprema. Arriba, Vicente Castaño; abajo, Carlos Castaño, responsables de muchos de los crímenes del paramilitarismo en Colombia./ Ilustración de Eder Rodríguez. Foto: Eder Rodríguez

Dos mil trescientas noventa y nueve hectáreas de tierra en Antioquia y Córdoba con posible origen ilegal. Declaraciones de exparamilitares ante la Fiscalía. Reuniones con parapolíticos. Un viejo socio de Pablo Escobar. Campamentos de entrenamiento de las autodefensas. Sicarios en moto y hasta el testigo estrella del escándalo de Odebrecht. Así se pueden resumir ocho expedientes que están en manos de la Corte Suprema de Justicia y que tienen que ver con un asunto clave sobre el conflicto armado colombiano: definir si algunas de las megafincas...