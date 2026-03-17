17 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Las megafincas del narcoparamilitarismo que hoy están bajo la lupa de la Corte Suprema
Durante décadas, fueron escenarios de reuniones clandestinas, centros de operaciones armadas y símbolos del poder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy, esas mismas tierras —más de 2.300 hectáreas— están en el corazón de una batalla judicial que podría redefinir una la reparación a las víctimas del conflicto armado.
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