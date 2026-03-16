Las peleas por las megafincas de “Don Berna” y “Cuco Vanoy” que llegaron a la Corte Suprema

Cerca de 2.400 hectáreas que pasaron por manos de exjefes paramilitares, el testigo del caso Odebrecht y un antiguo socio de Pablo Escobar que hoy ha sido contratista del Estado, están en el centro de una pelea judicial que llegó a la Corte Suprema. Entre los bienes en disputa también está una hacienda que fue de un hermano de “Don Mario” y“El Alemán”.