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Las peleas por las megafincas de “Don Berna” y “Cuco Vanoy” que llegaron a la Corte Suprema

Cerca de 2.400 hectáreas que pasaron por manos de exjefes paramilitares, el testigo del caso Odebrecht y un antiguo socio de Pablo Escobar que hoy ha sido contratista del Estado, están en el centro de una pelea judicial que llegó a la Corte Suprema. Entre los bienes en disputa también está una hacienda que fue de un hermano de “Don Mario” y“El Alemán”.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
16 de marzo de 2026 - 12:00 p. m.
"Cuco Vanoy" y "Don Berna", exjefes paramilitares de las AUC. Hoy se encuentran presos en Estados Unidos pagando condenas por narcotráfico./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
"Cuco Vanoy" y "Don Berna", exjefes paramilitares de las AUC. Hoy se encuentran presos en Estados Unidos pagando condenas por narcotráfico./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Foto: Eder Rodríguez

El pasado fin de semana, la Unidad Investigativa de El Espectador contó que a la Corte Suprema de Justicia llegaron ocho expedientes relacionados con la disputa por las megafincas del narcoparamilitarismo en Colombia. Esos casos concentran 2.399 hectáreas de tierra ubicadas en Antioquia, Córdoba y Boyacá, y que el Estado colombiano tiene presupuestado entregar como reparación a cientos de familias que fueron despojadas por las autodefensas.

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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