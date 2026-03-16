Las peleas por las megafincas de “Don Berna” y “Cuco Vanoy” que llegaron a la Corte Suprema

"Cuco Vanoy" y "Don Berna", exjefes paramilitares de las AUC. Hoy se encuentran presos en Estados Unidos pagando condenas por narcotráfico./ Ilustración Eder Leandro Rodríguez.
Foto: Eder Rodríguez
El pasado fin de semana, la Unidad Investigativa de El Espectador contó que a la Corte Suprema de Justicia llegaron ocho expedientes relacionados con la disputa por las megafincas del narcoparamilitarismo en Colombia. Esos casos concentran 2.399 hectáreas de tierra ubicadas en Antioquia, Córdoba y Boyacá, y que el Estado colombiano tiene presupuestado entregar como reparación a cientos de familias que fueron despojadas por las autodefensas.
Por David Escobar Moreno
Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
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