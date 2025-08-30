No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
Los 240 bienes de la abogada del paramilitarismo que investiga la Fiscalía

Se trata de Consuelo Parra, quien defendió a líderes paramilitares y del Clan del Golfo. Está a punto de ser acusada por liderar una red de lavado de activos a través de la compra de 240 inmuebles en varias zonas del país. El Espectador revela sus ubicaciones y qué otras fichas, según la Fiscalía, participaron de esa red criminal. La abogada niega tajantemente los señalamientos.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
30 de agosto de 2025 - 10:00 p. m.
Alias Otoniel (izquierda), alias Nicolás (centro) y la abogada Consuelo Parra (derecha)./ Ilustración: Eder Leandro Rodríguez.
Alias Otoniel (izquierda), alias Nicolás (centro) y la abogada Consuelo Parra (derecha)./ Ilustración: Eder Leandro Rodríguez.
Detrás de los nombres más temidos del paramilitarismo en Colombia —Don Berna, El Alemán, Don Mario, Otoniel, Jorge Pirata y HH— aparece un mismo rostro en común. No es un jefe de tropa ni un capo del narcotráfico, sino una abogada de 1.72 metros de altura, nacida en Sogamoso (Boyacá), que en distintos momentos de sus carreras criminales los defendió ante la justicia. Su nombre: Consuelo Ibeth Parra Velandia. De acuerdo con informes de inteligencia de la Policía, ella es depositaria de algunos de los secretos más oscuros de las...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
