Los 240 bienes de la abogada del paramilitarismo que investiga la Fiscalía

Alias Otoniel (izquierda), alias Nicolás (centro) y la abogada Consuelo Parra (derecha)./ Ilustración: Eder Leandro Rodríguez. Foto: Ilustración

Detrás de los nombres más temidos del paramilitarismo en Colombia —Don Berna, El Alemán, Don Mario, Otoniel, Jorge Pirata y HH— aparece un mismo rostro en común. No es un jefe de tropa ni un capo del narcotráfico, sino una abogada de 1.72 metros de altura, nacida en Sogamoso (Boyacá), que en distintos momentos de sus carreras criminales los defendió ante la justicia. Su nombre: Consuelo Ibeth Parra Velandia. De acuerdo con informes de inteligencia de la Policía, ella es depositaria de algunos de los secretos más oscuros de las...