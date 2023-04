Los audios que revelan cómo opera el Tren de Aragua en Colombia

Desde el 2020, la Defensoría del Pueblo ha advertido la presencia de esta organización criminal transnacional en la capital de Colombia y de su financiación mediante la explotación sexual de migrantes pobres. Las autoridades le siguen la pista, pero aún no los han sancionado por este delito grave.

La conversación que acaba escuchar hace parte de las interceptaciones telefónicas que realizó la Unidad de Estructura de Apoyo contra bandas criminales de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá, para identificar la presencia del Tren de Aragua en Bogotá. En las llamadas quedó claro que los integrantes de esta megabanda recibían órdenes de Héctor Rusthenford Guerrero Flores. Conocido en el mundo del hampa como “Niño” Guerrero, es el criminal venezolano —preso en el Centro Penitenciario de Aragua, conocida como la cárcel de Tocorón, en Venezuela—, al mando del accionar del Tren de Aragua en Latinoamérica. A él es a quien le reportaban y enviaban remesas de dinero y videos de los crímenes y torturas que cometían sus estructuras en Bogotá.



Este equipo de fiscales de Bogotá es, hasta el momento, el que más duros golpes le ha propinado a esta organización criminal transnacional en Colombia. Entre mayo y octubre de 2022, luego de que se conocieran las escabrosas imágenes de los llamados “embolsados” en el centro de Bogotá en 2021, asociados a homicidios selectivos, ordenados por el Tren, fueron judicializados 22 posibles integrantes. Fue así como se constató que tenían presencia en lugares de alto impacto en la prostitución, como en la calle 64 en Chapinero, el barrio Santa Fe, Bosa, la 38 y los barrios María Paz y El Amparo de la localidad de Kennedy. Sitios donde también es conocido que se cometen otros delitos, como tráfico de estupefacientes y contrabando de mercancía y armas.



“A principios de enero de 2022, iniciamos una investigación a partir de la desarticulación de la banda Los Camilos, que nos arrojó la presencia del Tren de Aragua en el sector de la 38, en Abastos, en el centro de Bogotá. Ahí empezamos a identificar que el coordinador en Bogotá es Giovanny San Vicente, porque esta es una organización transnacional, que tiene tentáculos en Venezuela, Ecuador, Perú y Chile, y se comunicaban a través de más de 200 simcards de otros países”, sostuvo en entrevista con este diario José Manuel Martínez, director seccional de Fiscalías de Bogotá.



En otro de los audios se escucha a un colombiano del Tren que amenaza y extorsiona a comerciantes y dueños de bares y burdeles en la 38 (zona céntrica de Bogotá), para que solo comercialicen el licor adulterado y las drogas de uso ilícito de las que se lucra también esta organización. Como posible retaliación, menciona que no va a permitir que “sus mujeres”, tanto venezolanas como colombianas, se prostituyan en esos negocios y que, si no hacen caso, las pondría “en situación”.

Por estas llamadas interceptadas, y otras pruebas, la Fiscalía les imputó a los procesados delitos de extorsión, homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y tortura, entre otros, pero ninguno relacionado con trata con fines de explotación sexual, ni siquiera inducción a la prostitución, a pesar de en las interceptaciones había claros indicios de estos crímenes.



La Defensoría del Pueblo, a través de sus alertas tempranas, ha llamado la atención sobre este asunto desde 2020. Asegura que la Fiscalía no está tipificando el delito de trata de personas cuando hay elementos para hacerlo. O, cuando se reconoce esta condición, se “opta por imputar, por ejemplo, inducción a la prostitución, que tiene una pena de dos a cuatro años y no el tipo penal de trata de personas, cuya pena es de 13 a 23 años de prisión, a pesar de que el caso se adecúe a los elementos del delito de trata”, dice una alerta de la entidad.



Para esta entidad, es claro que solo el hecho de migrar en condiciones de pobreza e inseguridad conlleva el peligro de ser víctima de violencia y explotación sexual. De hecho, conoció que en algunos barrios de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, ha habido niñas vendiendo galletas y “servicios sexuales” por $5.000 (menos de US$1). En la Alerta Temprana 037 sobre Puerto Santander, por ejemplo, la Defensoría evidenció que ese municipio es corredor para el traslado de mujeres captadas por el Tren de Aragua en varios estados de Venezuela. Hoy, por cuenta del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, las trasladan en carro particular, sin mayores controles migratorios.