Los bienes del “Ñeñe” Hernández tendrán que ser devueltos a su familia

La Unidad Investigativa de El Espectador conoció un fallo de 235 páginas, emitido por un juzgado especializado en extinción de dominio de Bogotá, en el que se toma una decisión de fondo sobre los bienes del asesinado José Guillermo Hernández Aponte, conocido como el “Ñeñe”.Esta sentencia de primera instancia ordena devolverle 40 inmuebles, dos sociedades (La Gloria Ganadería e Inversiones Hernández López) y 7.584 cabezas de ganado.

La Fiscalía había decomisado estos bienes en junio de 2019, un mes después de que Hernández Aponte fuera asesinado en Brasil. En ese momento, el ente investigador lo vinculó como uno de los presuntos testaferros de la estructura criminal de alias “Marquitos Figueroa”, un narcotraficante que delinquía en varias zonas del Caribe colombiano, en especial en La Guajira.

En la sentencia conocida por este diario, el juez del caso señaló que ni la Fiscalía ni la Policía aportaron pruebas suficientes para demostrar que, como se sostenía, el “Ñeñe” hacía parte del brazo financiero de esa organización criminal.

“Este Despacho advierte que la Fiscalía no aportó estudio técnico-patrimonial alguno que analizara la situación económica del señor Hernández Aponte. Del examen del Informe Investigador de Laboratorio de la Unidad de Análisis Contable de la DIJIN, de fecha 20 de enero de 2020, se constata que dicho documento no contiene análisis sobre el afectado. De igual manera, el informe de Policía Judicial contentivo de los perfiles económicos, fechado el 19 de septiembre de 2019, tampoco registra información sobre el causante”, dice esta decisión de primera instancia.

La Ñeñepolítica

En medio de las averiguaciones que hacía la Fiscalía a la estructura del Ñeñe Hernández, se conoció un registro de llamada del 3 de junio de 2018, cuando el asesinado ganadero hablaba con María Claudia Daza, una mujer muy cercana al Centro Democrático y antigua integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En ese audio, el Ñeñe Hernández habla sobre “pasar plata por debajo de la mesa” para impulsar la campaña de Iván Duque en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018. “Se le estaban haciendo interceptaciones al Ñeñe para establecer su posible participación en el homicidio de Óscar Eduardo. Cuando la Fiscalía que adelanta este caso me dejó ver el material probatorio, como abogado de la víctima que soy, me di cuenta de que había un informe (…) que advertía que, en algunas de las grabaciones, se podría detectar la materialización de un fraude electoral”, le dijo el abogado Miguel Ángel Del Río a este diario en junio de 2020. Hoy logró la condena de Figueroa.

En diciembre de 2021, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes aprobó el expediente de archivo que presentó el entonces representante Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y que firmó posteriormente John Jairo Cárdenas, de la U, sobre la supuesta entrada de dineros irregulares a la campaña del presidente Iván Duque, en 2018, caso que fue denominado como la “Ñeñepolítica”.

Con 12 votos a favor y dos en contra, de los representantes de la Alianza Verde Mauricio Toro y Wilmer Leal, se aprobó el auto que compartió en su totalidad el fallo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el mismo tema y que, el pasado 28 de octubre, archivó la investigación en contra del presidente Duque.

