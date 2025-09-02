No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
Los hoteles de “Messi” y “Mario Bros”: así habría lavado dinero el Clan del Golfo

Al menos nueve hoteles han sido identificados por la Fiscalía como fachadas comerciales de la organización criminal. La mayoría estaban concentrados en el Urabá antioqueño, corazón operacional de la estructura sucesora del paramilitarismo.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
02 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
John Fredy Zapata, alias “Messi” o “Candado”, señalado de impulsar financieramente al Clan del Golfo a través de actividades relacionadas con el lavado de activos.
Foto: Cortesía Dijín

El crimen organizado sabe ponerse disfraces. Cada vez que necesita lavar sus millonarias fortunas provenientes de negocios ilegales, adopta distintas máscaras para mezclarse en la economía legal. En Colombia, los grupos narcotraficantes y del paramilitarismo han encontrado un terreno fértil en sectores tan diversos como el palmero, bananero, ganadero, minero, inmobiliario, el fútbol profesional y, por supuesto, el hotelero. Los ejemplos hablan por sí solos: el Chinauta Resort, el enorme hotel ubicado en Cundinamarca, que perteneció al...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
