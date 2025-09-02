Los hoteles de “Messi” y “Mario Bros”: así habría lavado dinero el Clan del Golfo

John Fredy Zapata, alias “Messi” o “Candado”, señalado de impulsar financieramente al Clan del Golfo a través de actividades relacionadas con el lavado de activos. Foto: Cortesía Dijín

El crimen organizado sabe ponerse disfraces. Cada vez que necesita lavar sus millonarias fortunas provenientes de negocios ilegales, adopta distintas máscaras para mezclarse en la economía legal. En Colombia, los grupos narcotraficantes y del paramilitarismo han encontrado un terreno fértil en sectores tan diversos como el palmero, bananero, ganadero, minero, inmobiliario, el fútbol profesional y, por supuesto, el hotelero. Los ejemplos hablan por sí solos: el Chinauta Resort, el enorme hotel ubicado en Cundinamarca, que perteneció al...