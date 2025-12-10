Los líos de tierras del grupo Solari en Colombia, inversionistas de Falabella

La Fiscalía le embargó más de 500 hectáreas en Valencia, Córdoba, las cuales habrían tenido pasado paramilitar. Uno de los vendedores de tierras afronta un juicio penal por el asesinato de una líder reclamante de tierras en ese municipio. La empresa del conglomerado dice que sus compras fueron hechas con apego a la ley.