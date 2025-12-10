Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Investigación
10 de diciembre de 2025 - 02:26 a. m.

Los líos de tierras del grupo Solari en Colombia, inversionistas de Falabella

La Fiscalía le embargó más de 500 hectáreas en Valencia, Córdoba, las cuales habrían tenido pasado paramilitar. Uno de los vendedores de tierras afronta un juicio penal por el asesinato de una líder reclamante de tierras en ese municipio. La empresa del conglomerado dice que sus compras fueron hechas con apego a la ley.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

Conoce más

Temas Relacionados

Lío de tierras

Falabella

Valencia

Córdoba

Investigacion

Grupo Solari

Tierras

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.