Los papeles del ministro Carrasquilla en Panamá

A solo un mes de haberse posesionado, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, acudirá el martes al Congreso de la República para ser el centro de un debate de control político que apunta también a convertirse en el trámite de una posible moción de censura. El tema son los bonos de agua y la relación de dos sociedades suyas con este esquema que él impulsó hace once años, cuando ocupaba la misma cartera en el gobierno de Álvaro Uribe. Supuestamente, por medio de dichos bonos se empobrecieron 117 municipios del país, según la versión que fue planteada por el periodista Daniel Coronell en su columna de la revista Semana. (¿Quién es quién en la historia de los bonos de agua?)

En opinión del senador Jorge Enrique Robledo, quien citó al debate, el ministro Carrasquilla se benefició con el negocio de los bonos de agua, que él mismo promovió con una reforma legislativa en 2007. Ese año, meses después de que Carrasquilla dejara el Ministerio de Hacienda, el Congreso aprobó un acto legislativo para permitir que los municipios usaran el dinero que recibirían en el futuro para gastos de salud, educación y acueducto (Sistema General de Participaciones). Es decir, que los alcaldes podrían buscar préstamos con inversionistas con el fin de construir acueductos y alcantarillados, poniendo como garantía de la deuda esos recursos de la nación. (¿Qué son los bonos de agua que metieron en problemas a los municipios?)

Tras su salida del ministerio y cuatro meses después de que la reforma fue aprobada, Carrasquilla creó empresas en Panamá y Colombia con las que intervino en la ejecución de esos bonos de agua asesorando a la sociedad Grupo Financiero de Infraestructura, según explicó el ministro de Hacienda. En diciembre de 2007, Carrasquilla y sus socios Andrés Flórez Villegas, quien fue su director general de Regulación Financiera en el Ministerio de Hacienda, y Lía Heena, quien fue presidenta de la Central de Inversiones (entidad adscrita al Ministerio de Hacienda), entraron en contacto con el cuestionado bufete panameño Mossack Fonseca, con el propósito de crear una compañía en ese país.

Andrés Flórez Villegas fue la persona que desde Colombia se contactó con Mossack Fonseca para la realización de los trámites. En los documentos de la firma panameña, que fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2016 y revisados en Colombia por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS, figura un correo electrónico del 19 de diciembre de 2007 en el que Flórez pidió crear una sociedad “para una estructura que estamos montando en Colombia”. El mensaje fue enviado desde su dirección electrónica en Esguerra Barrera Arriaga, bufete de abogados del exministro de Defensa y de Justicia Juan Carlos Esguerra, en el que Flórez fue accionista.

Un día después, Mossack Fonseca respondió ofreciéndole a Flórez adquirir dos sociedades que ya estaban registradas en Panamá: Quainton International Inc. y Navemby Investments Group Inc. Esta última fue la elegida y quedó claro que Andrés Flórez sería el apoderado. Entonces se emitieron acciones al portador, porque los nombres de los dueños serían secretos. El perfil político de Flórez generó preocupaciones en Mossack Fonseca y por eso el papeleo se retrasó unos días. La duda de aceptarlo como cliente llegó incluso a las cabezas de la firma: Ramón Fonseca y Jurgen Mossack, sus fundadores, hoy procesados por abrir cuentas bancarias para que Odebrecht canalizara los pagos de sus sobornos. (Lea aquí: El informe que revela cómo se pactaron los bonos de agua)

Mossack Fonseca documentó en sus correos que Andrés Flórez Villegas había sido superintendente delegado para emisores de la Superintendencia de Valores (2002-2004), director general de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda (2004-2005), director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (2005-2007) y coordinador del equipo negociador del capítulo de servicios financieros del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. “Si bien es cierto que ha trabajado en diferentes instituciones del Estado, no encontramos referencias negativas de su persona”, aseguró en su momento uno de los empleados de Mossack Fonseca.

Sin embargo, otro de los miembros de la firma expresó su descontento con el cliente: “No sé qué pensar. Parece que es una persona de alta reputación (profesor de Cornell University), pero ha tenido mucha responsabilidad pública en temas de finanzas de todo un país. Lo ideal sería que no proveamos los directores para este cliente, que él ponga los suyos”. Jurgen Mossack agregó que se debían monitorear las actividades de esa compañía. No obstante, la discusión, que quedó registrada en correos con el título “Información importante”, no pasó a mayores. Finalmente le fue concedido un poder general a Andrés Flórez para administrar completamente Navemby Investments Group Inc.

El 16 de julio de 2008 entró a la escena Konfigura Capital, una sociedad creada cuatro meses antes en Bogotá con capital inicial de $5 millones. Sus socios fueron la mencionada Navemby Investments Group Inc., Alberto Carrasquilla Barrera y Andrés Flórez Villegas. “Konfigura se encargará de todos los asuntos relacionados con Navemby”, aseguró una de las empleadas de la compañía en la que figuró como gerente el hoy ministro Carrasquilla. Justamente hoy la controversia se enfoca en Konfigura Capital, porque mediante esta firma fue que se asesoró al Grupo Financiero de Inversiones que ayudó a los alcaldes a estructurar la oferta y venta de los bonos de agua.

Lo llamativo es que Flórez Villegas fue también el representante legal de esa sociedad mientras era socio de Carrasquilla en Konfigura y Navemby. La plata fue manejada por Alianza Fiduciaria. El Ministerio de Vivienda criticó en su momento el esquema y reveló que fue un mal negocio para los municipios, pues solo 30 de 117 tenían obras funcionales; 41 las habían terminado, pero no funcionaban y el resto no las habían acabado. Varios alcaldes comprometieron un significativo porcentaje de sus ingresos del Sistema General de Participaciones y, debido a la alta tasa de interés, se quedaron sin poder pagar la deuda, por lo que Findeter tuvo que intervenir.

Mientras el negocio de los bonos de agua generaba dudas en Colombia, el 10 de mayo de 2011, Andrés Flórez escribió a Mossack Fonseca bajo el rótulo de “urgente” para que se resolviera un “problema serio”. El alcalde de Nuevo Chimbote (Perú) estaba siendo procesado por diferentes delitos de corrupción y su nombre apareció relacionado con las empresas Enders Inc. y Rockall Inc., a su vez incluidas en el registro público de Panamá como suscriptores iniciales de Navemby Investments Group Inc., el socio de Konfigura Capital. Es decir, con esta conexión se cuestionaba la “solvencia moral” de Konfigura Capital como administradora de fondos de capital privado en Colombia, Perú y Panamá.

“Es imperativo explicar de manera inmediata que Konfigura Capital no tiene relación con Enders Inc. y Rockall Inc., que fue Mossack Fonseca quien constituyó Navemby Investments Group Inc. y que en ello no participó Konfigura Capital (…) y que no tenemos relación con el alcalde de Chimbote (..). Es necesario que se aclare la situación, pues Konfigura Capital tiene un negocio muy grande con BBVA Perú, que está pendiendo de esto”, escribió Flórez. Mossack Fonseca respondió que esa gestión tenía un costo de US$850, lo que aumentó la tensión. “No me parece justo pagar por algo que ustedes tendrían que explicar. Pero no voy a discutir eso, pues necesitamos salir de este problema”, replicó Flórez.

Tras este incidente, el 21 de junio de 2011, Andrés Flórez Villegas solicitó modificar aspectos fundamentales de Navemby Investments Group Inc. para que quedara con acciones nominativas; es decir, para que dejaran de ser secretas y pasaran a nombre de personas específicas. De esta manera, quedaron oficialmente a nombre de Alberto Carrasquilla Barrera, Andrés Flórez Villegas y Lía Heenan Sierra. Así mismo, los miembros de la junta directiva, que eran integrantes de la firma de abogados Mossack Fonseca, fueron removidos y reemplazados por el propio Carrasquilla como presidente, Flórez como secretario y Heenan como tesorera.

En febrero de 2012, las esposas de Carrasquilla y Flórez, Clara Elena Parra Beltrán y María Isabel Camero Duque, entraron a la sociedad Konfigura Capital como miembros suplentes en la junta directiva. Pero en noviembre de 2014, Flórez y su pareja renunciaron a los cargos aduciendo “razones personales”. Sus nombres fueron removidos del certificado de existencia y representación legal de la sociedad. Hasta el 19 de julio de 2018, los accionistas de Konfigura Capital eran Alberto Carrasquilla y Lía Heenan Sierra. Ese día, Carrasquilla renunció a ser el representante legal y entregó sus acciones a Lía Heenan, quien quedó como representante de la sociedad.

En un comunicado, el ministro Alberto Carrasquilla explicó que, para no entrar a hacer parte del gobierno Duque siendo propietario de una compañía, optó por ceder las acciones de Konfigura a la Lía Heenan, y que acordaron liquidar la sociedad, “diligencia que está en curso”. Además aclaró: “No me enriquecí con la emisión de los bonos de agua. La firma Konfigura Capital, de la que fui socio, prestó —junto con otras firmas de reconocida trayectoria— un servicio de asesoría para su emisión y recibió unos honorarios que fueron debidamente registrados. Decir que los municipios se empobrecieron, cuando en realidad por primera vez en la historia pudieron construir infraestructura para dotar de agua potable a sus poblaciones, es una falacia”.

El ministro Carrasquilla agregó: “Cada entidad territorial fue responsable de administrar y ejecutar los recursos de estas emisiones conforme lo dispone la ley. Ni yo ni Konfigura Capital fuimos responsables del uso de los recursos generados en los contratos de crédito (…). La firma Navemby Investments Group se creó para recibir recursos provenientes de los inversionistas que originaron el esquema financiero que subyace en los llamados bonos agua, y para trasladar estos recursos a Colombia con el fin de financiar actividades para la buena marcha de su iniciativa, cumpliendo los requisitos legales y normativos. Ninguna cuenta bancaria de Navemby Investments Group recibió recursos de Colombia”.

Por su parte, Andrés Flórez ya no está en los papeles de la empresa colombiana. Pero, según la base de datos de Panama Papers, en enero de 2014 Mossack Fonseca registró la sociedad Nitron Overseas en Islas Vírgenes Británicas, en la que apareció como socio junto a su esposa. El mismo Flórez fue incluido en la junta directiva de Orna Equities, empresa creada en enero de 2009 en Panamá, donde comparte junta directiva con Augusto Acosta, superintendente financiero entre 2006 y 2007. “No voy a contestar sus preguntas porque invaden mi esfera privada, personal y familiar. Todas mis actuaciones han estado ceñidas a la ley y la ética y todos mis impuestos sobre activos en Colombia o el exterior, debidamente declarados y pagados”, aseguró Flórez a este diario.

