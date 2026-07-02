02 de julio de 2026 - 09:00 p. m.
Manuela Silva: casi dos años presa en México por un delito que no cometió
Manuela Silva fue engañada por una red criminal binacional, que producía ketamina con fines ilegales entre Bogotá y Ciudad de México. Por las pruebas que allegó la Fiscalía desde Colombia, fue declarada inocente pero pasó dos años privada de su libertad. Radiografía de una injusticia.
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