Orion Deep: el influencer de criptomonedas detenido por explotación sexual

Es probable que Krishan Agarwal, de 44 años, conocido en redes sociales como Orion Deep, solo sea recordado en Colombia por el proceso penal que enfrenta actualmente por los delitos de demanda de explotación sexual, pornografía y suministro de estupefacientes con menores de edad. (Lea aquí: Las pruebas que inculpan a Orion Deep, el influencer detenido por delitos sexuales). Pero en el mundo de las criptofinanzas, Deep es un famoso “influencer”, consultado para conferencias y medios de comunicación en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica como un experimentado financista del mundo de las criptomonedas.

La búsqueda de fuentes abiertas de información en Internet arroja que Orion Deep es socio director de la compañía Master Ventures, ubicada en Los Ángeles, al sur de California. Según Signal, la red global de inversionistas digitales, su empresa tiene un rango de inversión de entre 100 mil dólares y medio millón de dólares y ha intercambiado criptomonedas al contado por un valor de 1.5 millones de dólares.

El dominio de la página web de la empresa Master Ventures fue registrado en febrero de 2005, a través de la empresa Withheld for Privacy logo, encargada de saltarse ciertas leyes que dictan que cuando se registra una página debe darse un correo o un número de teléfono. Esa es la razón detrás de que esta página aparece registrada en la ciudad de Reikiavik, la capital de Islandia, la isla europea.

De acuerdo con PitchBook, la empresa de datos financieros y software con oficinas en Londres, Nueva York, San Francisco y Seattle, Orion Deep además de ser socio director de Master Ventures ha prestado sus servicios como asesor de empresas de negocios con criptomonedas como Meta Spartial, Bright Union, Algogard, Relite Finance, Nest Arcade, Alcoins y Step Hero. Así como que ha vivido y trabajado en cuatro continentes, habla inglés, español, portugués y un poco de ruso.

Orion Deep es catalogado como un experto en inversiones de alto riesgo en plataformas tecnológicas con criptomonedas y reconocido porque en 2018 “ayudó a realizar la ICO más grande de Sudamérica”, es decir, que ayudó a hacer posible este tipo de financiación cripto que no necesita de intermediarios financieros. También señalan que Deep ha trabajado como analista de renta variable para un fondo de cobertura de 1.000 millones de dólares.

Pero Orion Deep no es solo un empresario reconocido en el mundo de las criptomonedas, también es considerado un consejero, un líder de esta comunidad dedicada a las inversiones con criptomonedas y el desarrollo del metaverso para, supuestamente, ganar dinero.

Según los perfiles que tiene en la web, Deep fue uno de los 40 menores de 40 que recibió el MBA en Gestión de Inversiones de la Universidad del Sur de California. Ha estudiado en instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), The London School of Economics (LSE) y la Universidad de California en San Diego (UCSD). Comenzó a trabajar como desarrollador en Apple a los 17 años. Dicen que “su entusiasmo por la tecnología le abrió un camino natural hacia las criptomonedas” y lo citan: “Comencé a trabajar oficialmente en criptomonedas en 2017, cuando me convertí en el primer analista de investigación institucional en cubrir Altcoins e inicié la cobertura de Binance Coin (BNB) a US$6″.

El domingo 20 de agosto, Deep fue capturado en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, antes de salir del país. Esta semana, el juzgado 22 penal de Medellín, con función de control de garantías, determinó que Orion Deep deberá permanecer privado de la libertad en la cárcel de Bello, Antioquia, mientras avanza su proceso penal.

*Los nombres reales fueron protegidos por razones de identidad y seguridad.

*Si es víctima de abuso o explotación sexual por algún ciudadano estadounidense y busca apoyo, puede contactar a ourrescue.org.

