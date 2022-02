Otra mujer falleció después de una cirugía con el doctor Yesid Martínez

Yazmín Sánchez falleció horas después de someterse a una cirugía con el doctor Yesid Martínez Foto: Archivo Particu

Yazmín Sánchez Hernández, de 35 años, murió el 12 de junio de 2021 en la clínica Higea, en Cartagena, horas después de someterse a una cirugía plástica con Yesid Martínez Díaz, según lo revela el certificado de defunción de Medicina Legal y la historia clínica del centro de salud. Familiares y amigos de la víctima también confirmaron las circunstancias de su fallecimiento (ver anexos).

Los documentos entregados a El Espectador por un empleado de la clínica, que prefirió reservar su identidad, muestran que Yazmín entró a la sala de cirugía en la tarde del sábado 12 de junio para realizarse una lipoescultura y una abdominoplastia con Martínez. A las 7 p.m., la joven tuvo que ser trasladada a una sala de cuidados intensivos porque presentó “graves dificultades respiratorias”.

El médico anestesiólogo José Joaquín Meza, quien atendió a Yazmín en la UCI y firmó la historia clínica, escribió en el documento que la paciente llegó de la sala de cirugía en “malas condiciones generales”. Meza explicó que intentaron reanimarla durante más de treinta minutos sin éxito y que a las 9:51 p.m. falleció por un “shock cardiogénico y un infarto agudo al miocardio”.

Amigos y familiares cuentan que dos días después de la muerte, el cuerpo de Yazmín fue cremado por sugerencia de Martínez y no se pudo hacer la autopsia correspondiente para determinar con exactitud las causas y las responsabilidades del deceso. “El cirujano era amigo cercano y familiar de la víctima”, explicó una persona que prefirió no dar su nombre. El Espectador pudo establecer que Martínez fue pareja y tuvo un hijo con una de las hermanas de Yazmín.

Tal vez por esa razón nadie quiso hablar del caso. Un silencio que se rompió cuando conocieron la noticia de la muerte de Arelis Cabezas, una mujer de 38 años que falleció hace un par de semanas tras someterse a una cirugía con Martínez, en circunstancias similares a las de Yazmín. “No queremos que ninguna otra mujer sufra o muera después de operarse con ese doctor”, afirman.

El cirujano Martínez evadió varias veces las preguntas de El Espectador sobre la muerte de Yazmín. Sin embargo, en la entrevista que concedió por el fallecimiento de Arelis, afirmó con vehemencia que esa era “la primera vez que se le había complicado una paciente” y que no sabía de los protocolos que se debían seguir tras el fallecimiento de una persona en cirugía porque “nunca le había ocurrido algo similar”.

Las personas cercanas a Yazmín aseguraron que, en la última semana de febrero, el doctor Martínez volvió a operar en la clínica Higea, de Cartagena. La clínica no respondió las llamadas de El Espectador. Cabe recordar que la Secretaría de Salud de Bogotá cerró la clínica de Martínez mientras se investiga su posible responsabilidad en la muerte de Arelis Cabezas. La Fiscalía General de la Nación y el Tribunal de Ética Médica de Bogotá investigan la conducta profesional del médico.

“El doctor Martínez llegó borracho a una cirugía”

Después de la publicación del reportaje sobre la muerte de Arelis Cabezas y de los testimonios de tres mujeres víctimas de negligencia y malos procedimientos por parte Yesid Martínez, El Espectador ha recibido muchas denuncias de personas que querían contar sus malas experiencias con este cirujano.

Entre ellas, Luisa Fernanda Rodríguez, auxiliar de enfermería que trabajó con Martínez durante una operación de lipoescultura y abdominoplastia en 2014 en Bogotá. Rodríguez, en la actualidad enfermera de una IPS de Armenia, recuerda las horas que vivió con el cirujano. “Un anestesiólogo que trabajaba conmigo en un hospital de la calle 100, en Bogotá, me dijo que si quería hacer turnos extra en la clínica de ese doctor, acepté y fue un gran error”, cuenta Luisa Rodríguez.

“Llegué a las siete de la mañana del día acordado. Recibí a la paciente, llegó el anestesiólogo, la pasamos al quirófano y Martínez no aparecía. Llegó tarde y borracho a la cirugía”, sostiene Rodríguez. Y continúa: “Tenía un tufo horrible, estaba amanecido, decía que tenía dolor de cabeza, guayabo. Evidentemente, no estaba en las condiciones óptimas para operar. Sin embargo, realizó la cirugía. Yo ya me quería ir. Pensaba: esto es un matadero, no me quiero quedar acá. Tenía mucho miedo”.

Rodríguez recuerda muchas otras irregularidades en el procedimiento quirúrgico: “La bomba de infusión —dispositivo que se utiliza para administrar el medicamento anestésico en dosis exactas— estuvo dañada durante toda la cirugía”. Además, explica Rodríguez, el carro del paro, donde deben estar los equipos de reanimación para atender una emergencia, estaba abierto e incompleto. “El desfibrilador no servía, hacían falta medicamentos, no había laringoscopio —un aparato necesario para poder intubar a un paciente grave—”.

Hace unas semanas, el hermano de la joven fallecida Arelis Cabezas también denunció, ante este diario, la misma falla en los equipos de reanimación. “Las personas que estuvieron ahí me cuentan que el cirujano quedó en shock, no supo cómo reaccionar y le tocó al amigo de mi hermana hacer la reanimación hasta que llegó la ambulancia. Además, los equipos estaban lejos, desordenados e incompletos”.

Rodríguez recuerda que en ese momento en la clínica de Martínez ya había un quirófano sellado por la Secretaría de Salud de Bogotá. Yo encontré un cuarto cerrado con un plástico negro y las personas que trabajaban allá me dijeron que estaba en remodelación, pero después supe que en realidad había sido sellado por las autoridades por malas prácticas”.

La enfermera cuenta que el lunes siguiente a la cirugía llamó a la línea de atención del usuario de la Secretaría para poner la denuncia. “Conté todo lo que había pasado, todo lo que había vivido, radiqué la queja, pero al parecer nunca pasó nada, la clínica siguió operando hasta hace unas semanas, cuando murió una mujer”. Rodríguez insiste en que es urgente que las autoridades aceleren el proceso investigativo, para que ninguna otra mujer muera en una cirugía con Martínez.

El testimonio de la enfermera Rodríguez coincide con el de María Negrete, quien también se comunicó con El Espectador para denunciar las malas prácticas de Martínez. Según ella, cuando Martínez la operó olía mucho a trago. “Cuando yo sentí el tufo dije que no me quería operar, pero ya me habían puesto la anestesia y me convencieron”, explica por teléfono.

La operación de María fue en 2010, en una clínica en Montería, Córdoba. “El cirujano Martínez me hizo una reducción de senos ordenada por la EPS, porque tenía muchos problemas de columna”, cuenta. “Pero la operación fue un desastre, casi me muero. Me desmayé varias veces al salir del hospital. La herida quedó abierta más de siete meses. Me tuvieron que internar en una clínica cuatro semanas”.

María explica que su pezón se perdió por completo después de la cirugía y que aún tiene problemas psicológicos porque el cirujano destruyó parte de su cuerpo. María explica que, después de sobrevivir a la cirugía, ella y su abogado interpusieron una demanda por lesiones personales contra Martínez. “El abogado del cirujano nos dijo un día: ‘Mientras mi cliente tenga plata no le va a pasar nada’”, recuerda María. Y concluye: “Eso es lo que ha ocurrido en todos estos años. A pesar del daño que Martínez nos ha hecho a muchas mujeres, sigue libre y operando. Me da mucha impotencia”.

Los familiares y amigos de Yazmín Sánchez, los de Arelis Cabezas, la enfermera Rodríguez y las muchas mujeres víctimas que han denunciado los malos procedimientos de Martínez piden lo mismo: que nadie más muera en sus manos. María Negrete lo resume bien: “Ya no puede haber más víctimas de ese señor. Desde hace doce años está haciendo daño y acabando con las vidas de muchas mujeres. Ojalá se haga justicia”.