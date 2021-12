Pandora Papers: ICIJ libera al público los primeros de datos

Pandora Papers se publicó por primera vez el 3 de octubre de 2021.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés) acaba de publicar la primera parte de los datos de beneficiarios reales de más de 15.000 compañías, fundaciones, fideicomisos y otras entidades en jurisdicciones con nula o baja tributación, que fueron mencionadas en la investigación periodística Pandora Papers. Los registros se agregaron a la base de datos pública Offshore Leaks y provienen de la firmas Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), en Panamá, y Fidelity Corporate Services, con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Lea aquí el informe completo de los Pandora Papers en Colombia

Con esta adición, la página web Offshore Leaks ahora contiene información clave de más de 800.000 compañías offshore que provienen de cinco filtraciones diferentes y cuenta con nuevas funciones que facilitan la navegación de la base de datos, como filtros que les permiten a los usuarios identificar fácilmente qué filtración es la fuente de un registro específico, y explorar los datos por jurisdicción y país.

El ICIJ aseguró que compartió esta información “en nombre del interés público”. “Si bien la presencia del nombre de una persona o de una empresa no tiene la intención de sugerir que se haya involucrado en una conducta ilegal o inapropiada, el ICIJ cree que proporcionar estos datos a todos de forma gratuita ayuda a arrojar luz sobre el daño que ha causado la economía offshore”, afirmó el consorcio. ¿Qué son los Pandora Papers? ABC de una de las mayores filtraciones de documentos

La investigación periodística de los Pandora Papers fue liderada por el ICIJ, contó con la participación de medios de todo el mundo (incluyendo a la alianza El Espectador-CONNECTAS en Colombia), y se basó en más de 11.9 millones de registros de 14 firmas proveedoras de servicios offshore que exponen el uso de esta industria en más de 200 países y territorios.

Sin embargo, la liberación de hoy representa solo una fracción de la información disponible en Pandora Papers y contiene datos extraídos de los documentos de dos de los 14 proveedores de servicios que hacen parte de la filtración. Uno de ellos es Acogal, un bufete de abogados con sede en Panamá, y cuyos clientes representan casi la mitad de los 336 políticos y funcionarios públicos que el ICIJ y los medios aliados identificaron en los Pandora Papers. Entre ellos se encuentran exmandatarios y algunos en ejercicio como el presidente de Ecuador y el rey de Jordania, entre muchos otros. En los datos sobre beneficiarios reales que ICIJ pudo estructurar, casi la mitad de las empresas estaban vinculadas a Alcogal.

La base de datos contiene una gran cantidad de información estructurada sobre propietarios de empresas, apoderados e intermediarios en jurisdicciones secretas, pero no divulga comunicaciones privadas, información de cuentas bancarias ni documentos personales privados. Como los registros provienen de documentos filtrados y no de un registro estandarizado, puede haber nombres duplicados, incluso en la misma filtración. En 2022 se incorporarán más datos vinculados a otros proveedores. El ICIJ no publica documentos en bruto ni información personal.

Si bien los datos de Alcogal y Fidelity agregados a Offshore Leaks contienen información que no estaba disponible para el público a través de fuentes abiertas, no todos los oficiales o individuos importantes que aparecen en los Pandora Papers aparecen en la base de datos pública. Esto se debe a que la información sobre la propiedad a menudo se oculta en correos electrónicos, cartas de poder y notas internas y no se puede extraer fácilmente de manera sistemática.

Estos nuevos datos revelan información confidencial sobre los propietarios de entidades offshore registradas en su mayoría en las Islas Vírgenes Británicas. Una parte significativa de la información sobre beneficiarios finales en Pandora Papers proviene de los reportes generados por los proveedores para el sistema de búsqueda segura de beneficiarios reales de Islas Vírgenes (BOSS, por sus siglas en inglés), que se estableció a raíz de la investigación de Panama Papers en 2016. Hoy la información recogida por BOSS sigue sin estar disponible al público, razón por la cual el ICIJ continúa dando acceso gratuito y libre a estos datos.

“Es el secretismo lo que facilita el delito”, dijo el director del ICIJ, Gerard Ryle. “Nuestro trabajo ha demostrado que los paraísos fiscales pueden ofrecer protección a las personas y empresas que tienen algo que ocultar. Ya se trate de activos que deberían haber sido gravados o dinero sucio que debería haberse confiscado, este sistema existe para esconder la riqueza de las autoridades y proteger a los corruptos de la rendición de cuentas”, añadió el periodista.

“A las investigaciones del ICIJ durante los últimos ocho años, incluidos los Panama Papers y Pandora Papers, se les atribuye el mérito de arrojar luz sobre esta economía en la sombra. La base de datos de Offshore Leaks ayuda a devolver el poder de la información a donde pertenece: en manos del público”, concluyó dijo Ryle.

La publicación de Pandora Papers ha tenido consecuencias en todo el mundo. A las pocas horas de la publicación del 3 de octubre de 2021, las autoridades de Pakistán, México, España, Brasil, Sri Lanka, Australia y Panamá y otros lugares prometieron abrir investigaciones. El Parlamento Europeo, así como los de Malasia, Colombia, Ecuador y Brasil, entre otros, realizaron debates sobre los hallazgos de los Pandora Papers.

Citando los documentos de Pandora, los legisladores estadounidenses propusieron una ley para tomar medidas enérgicas contra los “facilitadores” financieros. Según los expertos, se trata de la reforma más significativa contra el lavado de dinero desde el 9/11. “Estas filtraciones nos dicen, una vez más, que el secreto financiero está en el corazón de la economía global y corre como un veneno por las venas de nuestros sistemas políticos”, escribió Alex Cobham, director ejecutivo de Tax Justice Network, tras la publicación de los Pandora Papers.