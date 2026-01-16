16 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
“Plan genocida” de Iván Mordisco contra los indígenas nasa en el Cauca
La Fiscalía está a punto de llamar a juicio al líder de la autodenominada disidencia del Estado Mayor Central por el asesinato de, al menos 43, miembros de ese pueblo ancestral. El pasado 9 de enero, el presidente Gustavo Petro también denunció el exterminio étnico ante la Corte Penal Internacional.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación