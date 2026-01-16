Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones

Home

Investigación
16 de enero de 2026 - 12:00 a. m.

“Plan genocida” de Iván Mordisco contra los indígenas nasa en el Cauca

La Fiscalía está a punto de llamar a juicio al líder de la autodenominada disidencia del Estado Mayor Central por el asesinato de, al menos 43, miembros de ese pueblo ancestral. El pasado 9 de enero, el presidente Gustavo Petro también denunció el exterminio étnico ante la Corte Penal Internacional.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Escobar Moreno

David Escobar Moreno

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Iván Mordisco

Indígenas nasa

genocidio iván mordisco

Disidencias de las FARC

Estado Mayor central

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.