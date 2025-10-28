Logo El Espectador
Precandidata presidencial y abogada de Carlos Lehder asume la defensa de David Murcia Guzmán

La penalista habló con El Espectador sobre su estrategia para conseguir la libertad del condenado empresario, que lideró la captadora ilegal durante los dos mil.

David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
28 de octubre de 2025 - 12:00 p. m.
Este fin de semana, El Espectador reveló los nuevos negocios de Steven Murcia, hijo del condenado empresario David Murcia Guzmán, quien a principio de los dos mil lideró la captadora ilegal que lleva sus siglas: DMG. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la piramide lavó dinero de orígen ilícito y estáfó a cerca de 200.000 personas, las cuales no han sido repadas en su gran mayoría. Uno de los último movimientos de Murcia Guzmán para recobrar su libertad fue contratar a una abogada que en los últimos meses ha tenido gran exposición...

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

