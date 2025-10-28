Precandidata presidencial y abogada de Carlos Lehder asume la defensa de David Murcia Guzmán

Este fin de semana, El Espectador reveló los nuevos negocios de Steven Murcia, hijo del condenado empresario David Murcia Guzmán, quien a principio de los dos mil lideró la captadora ilegal que lleva sus siglas: DMG. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la piramide lavó dinero de orígen ilícito y estáfó a cerca de 200.000 personas, las cuales no han sido repadas en su gran mayoría. Uno de los último movimientos de Murcia Guzmán para recobrar su libertad fue contratar a una abogada que en los últimos meses ha tenido gran exposición...