¿Qué implica que la U. Externado diga que Jennifer Arias plagió su tesis?

La Universidad Externado de Colombia emitió un comunicado este lunes en el que informó que la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, cometió plagio en la tesis con la que obtuvo el grado de magister en Gobierno y Políticas Públicas en 2016. Esta afirmación ratifica la denuncia que hizo hace un mes el portal Plagio S.O.S. y que reveló El Espectador: en al menos once páginas del trabajo de grado se detectaron el plagio de tres documentos distintos. (La U. Externado confirma que sí hubo plagio en la tesis de Jennifer Arias)

Tras los interrogantes que se abrieron ante la opinión pública, la Universidad Externado contrató un perito en derechos de autor para que revisara el posible plagio. El experto concluyó que sí se dieron infracciones al derecho de autor y que existe una cantidad de textos reproducidos literalmente o parafraseados. Además, la institución educativa advirtió que Arias y su compañera de tesis, Leidy Largo Alvarado, presentaron una versión de la tesis impresa después de que este diario reveló el presunto plagio, pero que ésta no corresponde a la copia original, presentada por el profesor que las asesoró y que está en poder de la universidad. (Jennifer Arias presenta una versión de su tesis cinco años después de graduarse)

Después de conocerse el dictamen de la Universidad Externado se abren varios caminos contra Jennifer Arias en el campo administrativo, penal y disciplinario. En el primer escenario, la institución educativa ya anunció que solicitará al Consejo de Estado que anule el título de magister de la presidenta de la Cámara. Un profesor en derecho administrativo le explicó a este diario que, con esta acción, el Externado busca que los magistrados anulen su propio acto administrativo mediante el cual le confirió el título de magister a Arias y su compañera. (El presunto plagio en la tesis de maestría de Jennifer Arias)

Es decir, la Universidad Externado demandaría su propio acto administrativo, porque encontró presuntas irregularidades y consideraría que uno de los requisitos para su expedición ya no es válido. En pocas palabras, que la tesis de grado tiene falencias y que éstas anulan el trabajo de grado, y por tanto su título de magister.

“Esta interpretación podría darse bajo el entendido de que la universidad es un ente privado, pero que presta un servicio público. Sería un particular en uso de funciones públicas, autorizado por el Ministerio de Educación para expedir los títulos de maestría”, afirmó el docente en derecho administrativo, que pidió reserva de su nombre. Una vez el Consejo de Estado admita la demanda, Jennifer Arias y su compañera Largo deberán controvertir a la Universidad Externado y demostrar que no hicieron plagio. La congresista afirmó en su cuenta de Twitter que no cometió plagio y que las autoridades determinarán quién tiene la razón.

Con la tranquilidad de siempre actuar bajo los preceptos de la Ley, manifiesto que NO he cometido plagio alguno.



Solicito a la @UExternado que cumpla con el debido proceso y me permita ejercer el derecho de contradicción.



Las autoridades judiciales esclarecerán estos hechos. — Jennifer Arias (@JenniferAriasF) November 22, 2021

El presunto plagio de Jennifer Arias también tendría ecos en el ámbito penal. La Universidad Externado anunció que remitirá la documentación del caso a la sala penal de la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Mauricio Urquijo, docente y abogado penalista, explica que la alta corte deberá analizar el caso de la congresista por su condición de aforada y el ente investigador deberá revisar lo concerniente a su compañera de tesis.

Según Urquijo, existen dos delitos en Colombia que tienen relación con la violación al derecho de autor: violación a los derechos morales del autor y violación de derechos patrimoniales. El primer tipo penal se trata de aquellos casos en los que se publica un contenido con un nombre distinto al de su verdadero autor. Pero la jurisprudencia y la doctrina no han ahondado mucho en la interpretación de este delito por lo que no se pueden a hacer afirmaciones concluyentes sobre qué más podría pasar.

Este posible delito prescribe en 90 meses después de los hechos, es decir, en siete años y cinco meses, por lo que se entendería que aun hay tiempo para que la Corte Suprema y la Fiscalía realicen sus diligencias para establecer si hay motivos para llevar a cabo una indagatoria o imputación en el caso de Arias. Si la Corte encuentra culpable a Arias por el supuesto plagio, la congresista perdería su cargo. En caso de que renunciara al Congreso, la investigación de Arias la asumiría la Fiscalía.

El abogado Urquijo agrega que la remisión que hará la Universidad Externado no constituye de ninguna manera una condena, sino que simplemente lo hace en su deber de poner en conocimiento de las autoridades lo que tenga apariencia de delito o que tenga relevancia penal. Hasta ahora, la tesis y el título de magister de Arias siguen vigentes y serán las autoridades las que determinen su nulidad.

Por último, en el ámbito disciplinario, Urquijo explica que el caso de Arias podría tener relevancia disciplinaria si invocó esa maestría, por ejemplo, para que la incluyeran en una comisión permanente de la Cámara o fuera considerada con idoneidad para una función particular en el Congreso. Y, entonces ahí, pasaría a ser juzgada disciplinariamente por la Procuraduría.

“Hay otro escenario que como abogado también me parece relevante: el control político y la opinión pública, y ella tendrá que defenderse. Arias puede abstener a no declarar públicamente, pero en ese caso la gente la puede juzgar políticamente con base a lo que ya se conoce”, concluye el penalista Urquijo.