¿Qué son las regalías en Colombia ? Estos son los proyectos en riesgo en el país

¡Atención! Usted está perdiendo plata. Todos estamos perdiendo plata porque hay mucho corrupto buscando de dónde saca tajada. Por eso, aquí le contamos cómo puede usted, desde su municipio, hacerle control al gasto de los recursos públicos. Hoy le vamos a enseñar cómo cuidar las regalías. ¿Sabe qué son las regalías?