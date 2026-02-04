Rectificación artículo “El hombre que estafó a 220.000 personas y es objetivo del FBI”

“RECTIFICACIÓN A SOLICITUD DE PARTE

En relación con la nota titulada “El hombre que estafó a 220.000 personas y que hoy es objetivo del FBI y del Clan del Golfo”, publicada el 16 de octubre de 2025, en la sección Investigación, EL ESPECTADOR rectifica lo siguiente:

Frente al señor Juan José Benavides Velasco, no existe, a la fecha, sentencia condenatoria en firme en Colombia, Argentina o Estados Unidos por los hechos allí descritos.

Que el señor Juan José Benavides Velasco se ha presentado ante las autoridades colombianas desde hace más de 2 años, con el objetivo de que sean aclarados los cargos que se le imputan, siendo uno de los primeros indiciados que se hizo presente en el proceso, en el cual hay más de 100 investigados.

Las expresiones utilizadas en dicha nota —entre ellas “el hombre que estafó a 220.000 personas”, “cerebro del fraude”, “lavó 126.000 millones” y “objetivo del FBI y del Clan del Golfo”— no se fundamentaron en decisiones judiciales ni en documentos oficiales verificables, sino en fuentes que no permiten afirmar tales hechos como probados, mismos que además, no son ciertos, como eventualmente se probará en el proceso.

El proceso penal que cursa en Colombia se encuentra sometido a reserva del sumario, por lo que EL ESPECTADOR reconoce que no es posible presentar como hechos ciertos imputaciones que solo podrían derivarse de un expediente reservado o de versiones parciales no corroboradas y cuya presunción de inocencia no está desvirtuada.

En consecuencia, EL ESPECTADOR admite que la información publicada resultó incompleta, tendenciosa y lesiva del buen nombre y de la presunción de inocencia del señor Juan José Benavides Velasco, y rectifica la forma en que fue presentado ante la opinión pública.

Se aclara además que no es cierto que el señor Benavides Velasco tenga propiedades en Miami, cuentas en paraísos fiscales, propiedades en España o ningún otro país y que la Fiscalía colombiana no ha podido dar información alguna a este medio afirmando eso porque sería falso.

Que EL ESPECTADOR pide disculpas por el daño moral que estas informaciones no verificadas ni confrontadas hayan podido causar al señor Juan José Benavides y a su familia.