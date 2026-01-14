Santander de Quilichao, el municipio que más sufre el genocidio del pueblo indígena nasa

La Fiscalía lo llamará a juicio por su presunta participación en un plan sistemático para exterminar al pueblo nasa. /Archivo particular. Foto: Archivo Particular

La Fiscalía prepara el escrito de acusación en contra de alias Iván Mordisco, líder de la autodenominada disidencia del Estado Mayor Central (EMC). En ese documento judicial, el ente investigador lo acusa de un delito de la mayor gravedad penal: el genocidio. En pocas palabras, el genocidio se define como las acciones criminales que pretenden destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, racial, religioso y étnico, como es el caso del pueblo nasa.

Ese expediente del ente investigador señala que existe un plan “criminal...