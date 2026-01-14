Logo El Espectador
Investigación
Santander de Quilichao, el municipio que más sufre el genocidio del pueblo indígena nasa

La Fiscalía se prepara para acusar a alias Iván Mordisco por, al menos, 43 asesinatos de miembros de ese pueblo ancestral. Las cifras también arrojan otras aristas del exterminio nasa, el cual es perpetrado desde 2022.

David Escobar Moreno
14 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
La Fiscalía lo llamará a juicio por su presunta participación en un plan sistemático para exterminar al pueblo nasa. /Archivo particular.
Foto: Archivo Particular

La Fiscalía prepara el escrito de acusación en contra de alias Iván Mordisco, líder de la autodenominada disidencia del Estado Mayor Central (EMC). En ese documento judicial, el ente investigador lo acusa de un delito de la mayor gravedad penal: el genocidio. En pocas palabras, el genocidio se define como las acciones criminales que pretenden destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, racial, religioso y étnico, como es el caso del pueblo nasa.

Ese expediente del ente investigador señala que existe un plan “criminal...

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
