Seguros Sura reiteró que su exposición en caso Hidroituango es baja

Ante la polémica que generó el llamado a conciliación por $9.9 billones a contratistas y aseguradoras del proyecto hidroeléctrico, la empresa del GEA sostuvo que las dos pólizas que tomaron los contratistas están reaseguradas y su pago no los compromete económicamente.

Ante los señalamientos que existen por la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de iniciar un proceso conciliatorio entre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y los contratistas y aseguradoras del proyecto Hidroituango por los daños causados en el diseño, construcción y supervisión de la obra, una de las sociedades implicadas, Seguros Sura, reiteró que su exposición en este caso y ante una eventual demanda es baja. La empresa del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) salió al paso ante los rumores de que el proceso con pretensiones por $9.9 billones los afectaría económicamente.

“La Compañía de Seguros Generales se encuentra vinculada a este proceso por dos pólizas de cumplimiento tomadas por dos de los consorcios, interventor y supervisor de la obra, también convocados por EPM a la conciliación. Una de las pólizas tiene un límite de valor asegurado de cerca de $22 mil millones y la otra tiene una cobertura de hasta $38 mil millones. Ambos montos son la máxima responsabilidad que correspondería a Seguros SURA y en su mayor proporción están reasegurados, quedando así con una baja exposición de lo que tendría que asumir directamente la compañía ante este evento”, explicó Sura en un comunicado.

El presidente de Seguros Sura Colombia, Juan David Escobar, manifestó que junto a sus reaseguradores están analizando los pasos a seguir frente al proceso por las dos polízas de cumplimieto que tomaron el supervisor y el interventor del proyecto Hidroituango. “Como en cualquier proceso legal, lo asumimos con todo respeto y como parte natural de la gestión que permite resolver las controversias por vías institucionales. Cabe recordar que estas son pólizas distintas a la póliza de daños, y en la cual SURA no es aseguradora del proyecto Hidroituango, como se informó en 2018. Reiteramos que en este caso somos reaseguradores minoritarios, con una exposición muy baja y hemos cumplido con lo que nos corresponde”, agregó.

Seguros Sura señaló que no es la aseguradora de la póliza de daños de construcción de Hidroituango, pues actúa como reaseguradora en una porción minoritaria: “Esta póliza de reaseguro no fue suscrita por Seguros SURA, sino por Royal & Sun Alliance (RSA) Colombia que, posteriormente, fue recibida como parte de la operación de RSA que adquirió Suramericana entre 2015 y 2016. Como se informó en 2018, SURA no es la aseguradora del proyecto, solo es reaseguradora en una participación minoritaria de 13%. Esto implica que la relación en este caso no sea directamente con EPM, sino con la aseguradora líder. De hecho, la exposición final de Seguros SURA en esta póliza es muy baja, al estar también reasegurada en una gran proporción”.

En su comunicado, Seguros Sura explicó que está en plena disposición de atender cualquier requerimiento asociado al proyecto Hidroituango. Asimismo, que hará todo lo que “esté dentro de su alcance, en coherencia con sus principios y con plena tranquilidad frente a sus actuaciones”. Este comunicado se da en medio de una situación de tensión entre empresarios antioqueños y el alcalde de Medellín, quien se negó a discutir la estrategia jurídica que tomaría EPM ante su junta directiva. Esta situación provocó la renuncia masiva de los miembros de la junta de EPM, que se convirtió en un efecto dominó en otras entidades públicas de la ciudad.