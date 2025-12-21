Logo El Espectador
Investigación
Tiktokers y hotel en Bogotá: así opera el reclutamiento de exmilitares con destino a Ucrania

Un ucraniano coordina esa red junto a cuatro antiguos miembros del Ejército, quienes además se mueven en redes sociales para captar aspirantes. Los reclutados afirman que les han incumplido con los pagos o que están siendo retenidos contra su voluntad. El hotel dice que no conocía que en sus instalaciones se alojaran a los exmilitares y que solo brindan un servicio.

Unidad Investigativa
21 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
La red está conformada por exmiembros del Ejército colombiano. / Éder Rodríguez
La red está conformada por exmiembros del Ejército colombiano. / Éder Rodríguez
Foto: Eder Rodríguez

Desde finales de 2024, un conocido hotel de tres estrellas en la localidad de Kennedy es la principal locación de una red de reclutamiento que envía decenas de exmiembros de la fuerza pública colombiana a combatir para el Ejército ucraniano. Quienes han hecho parte de ese proceso de alistamiento dicen que les ofrecen millonarios pagos por custodiar terrenos que ya no están en disputa o por ejecutar algunas misiones de asalto en zonas controladas por Rusia. Sin embargo, afirman que al llegar allá todo cambia radicalmente. Dicen sufrir abusos...

Por Unidad Investigativa

Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 9 minutos
El reclutamiento no es para Ucrania, es para la criminal OTAN lo sabemos todos. Que se vayan allá encuentran lo que buscan, perder la vida estúpidamente, por obra y gracia del imperio gringo; guerra que está perdida por Occidente. Subestiman a Rusia; desde acá se insulta y denigra de un país soberano. Exmilitares son unos "valientes" contra la población civil "falsos positivos". En Sudan pasa lo mismo allá en las arenas quedarán en el olvido..
pachobarrios(bz384)Hace 10 minutos
Ah, no, muy venales (y seguro muy necesitados), los exmilitares colombianos que se emplean como mercenarios. La sola existencia de ese mundo , que ha estado desde siempre —los "soldados de fortuna"—, es moralmente cuestionable, sin duda, pero los reclutadores no están quebrantando ninguna ley. Si después les incumplen a los mercenarios, qué vaina, pero dejen de presentar a estos últimos como "víctimas". Un soldado sigue, al menos en teoría, un código de honor y es un patriota. Un mercenario no.
