Tiktokers y hotel en Bogotá: así opera el reclutamiento de exmilitares con destino a Ucrania

La red está conformada por exmiembros del Ejército colombiano. / Éder Rodríguez Foto: Eder Rodríguez

Desde finales de 2024, un conocido hotel de tres estrellas en la localidad de Kennedy es la principal locación de una red de reclutamiento que envía decenas de exmiembros de la fuerza pública colombiana a combatir para el Ejército ucraniano. Quienes han hecho parte de ese proceso de alistamiento dicen que les ofrecen millonarios pagos por custodiar terrenos que ya no están en disputa o por ejecutar algunas misiones de asalto en zonas controladas por Rusia. Sin embargo, afirman que al llegar allá todo cambia radicalmente. Dicen sufrir abusos...