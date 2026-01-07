Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Investigación
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hezbolá, una vieja alerta de la frontera con Venezuela que revive con la caída de Maduro

Viejas fichas del brazo terrorista de Hezbolá en Latinoamérica están en la mira de las autoridades colombianas, tras la caída del expresidente venezolano. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos los tiene en la mira por sus presuntos negocios con las disidencias de las Farc y la Oficina de Envigado, como su relación con el atentado terrorista a la Amia en 1994.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
07 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
Adel El Zabayar (arriba), Ghazi Nassereddine, Ali Mohamad Saleh y Amer Mohamed Akil Rada. (Izq a der) / Ilustración Jonathan Bejarano
Adel El Zabayar (arriba), Ghazi Nassereddine, Ali Mohamad Saleh y Amer Mohamed Akil Rada. (Izq a der) / Ilustración Jonathan Bejarano
Foto: Ilustración

La inteligencia militar y policial tiene sus ojos puestos en los 2.300 kilómetros que hay de frontera colombo-venezolana. El Espectador conoció que efectivos especiales tanto de la Policía como del Ejército tienen las alertas prendidas sobre el posible paso migratorio hacia Colombia de personas que tienen una estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro, quien fue capturado en Caracas en la madrugada del pasado sábado 3 de enero tras una operación encubierta de la CIA en la que participaron uniformados estadounidenses entrenados para...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

AppEE

Noticias Colombia

Noticias Colombia hoy

investigacion El Espectador

Push Suscriptores

push

PremiumEE

 

alvaro rodriguez(18137)Hace 1 hora
Por las fechas conviene preguntarle al Señor Uribe Vélez que piensa de esos hallazgos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.