Una estafa de $50 millones: así abandonaron a viajeros en la selva del Vaupés

Vista áerea del río Vaupés desde la avioneta que los recogió en Buenos Aires, de regreso a Mitú. Foto: Archivo Particular

Vaupés, en el suroriente de Colombia, lugar único en el mundo, tiene cerca de 54.000 kilómetros de selva conservada, con más de 586 especies de fauna silvestre, 96 de peces y 550 de aves. Conocida como la “Tierra brava de la selva y el raudal”, este emporio de biodiversidad se ubica en el límite de la formación Guyana, hacia la planicie amazónica y está lleno de ríos de colores, árboles y enorme diversidad cultural indígena. Las cuatro comunidades indígenas mayores que habitan el territorio son los cariyaris, los barasanos, los taiwanes y los tatuyes, todos defensores de la Amazonia. La región, en los años más intensos del conflicto armado, fue considerada una “zona roja”, por la presencia, control armado y reclutamiento de la guerrilla. Hoy, luego del Acuerdo de Paz con las Farc, se abre al mundo desde el ecoturismo como una forma de ingreso y supervivencia cultural.

Esa apertura económica y social, sin embargo, está apenas en construcción y la actividad sigue teniendo grandes desafíos y tensiones. Las comunidades indígenas buscan turismo sostenible, responsable y controlado, pero no pueden impedir la entrada al territorio de dudosos operadores turísticos. La más reciente evidencia de este escenario de informalidad la padecieron 11 viajeros colombianos que fueron dejados a su suerte en la selva de Vaupés. “Perderse en la selva es duro, más si son turistas. Les puede costar la vida, porque no hay comunicación y no pueden salir sin ayuda de las comunidades. Uno no puede dejarlos a la deriva, eso es muy irresponsable. La selva es peligrosa, hay serpientes e insectos, y la comida y el transporte son escasos y costosos”, dice Maximiliano Sánchez Ortiz, líder indígena de la etnia cabiyari, de la comunidad de Buenos Aires, quien auxilió a los viajeros.