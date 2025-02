Van a Facebook para celebrar a sus músicos favoritos y depredadores los acechan...

Foto: Eder Rodríguez

Imagina que eres una preadolescente en algún lugar de América Latina. Entras a tu teléfono y abres Facebook. La página te recomienda que entres a un grupo dedicado a una de tus bandas favoritas, pues ya le has dado “like” a la página oficial de esa banda. Dentro del grupo esperas conocer a personas que compartan tu amor por esa música. Al principio encuentras publicaciones sobre cuál es tu cantante favorito, o qué canción te gusta más. Pero pronto comienzas a ver publicaciones de personas que dicen que quieren hablarte. “Si ves tu edad, comenta”, dice una publicación, acompañada de un listado de edades que van entre los siete y los 21 años.

Ya que ves tu edad, decides comentar. Muchas personas te responden diciéndote que quieren agregarte y hablar en privado. Agregas a algunos y hablas con ellos. Luego, en el grupo, las publicaciones se vuelven más explícitas. Ya no te piden que respondas si ves tu edad, sino si ves la forma de tus senos o de tu trasero en una lista de imágenes. Otros mensajes te prometen “mostrártela”, con referencias explícitas a penes, como emojis de berenjenas, o dibujos en los que se ve la sombra de uno, o se ven mujeres a punto de practicar sexo oral. Ya has interactuado en estos grupos, ya has hecho amigos y chateado con algunos de ellos y, entonces, decides comentar en estas publicaciones también. Agregas a algunos de los que te responden y, por privado, ellos pueden pedirte, incluso quizás convencerte, de que les envíes imágenes explícitas de tu cuerpo.

La investigadora estadounidense Lara Putnam documentó un ecosistema de depredación sexual a menores de edad latinoamericanos en Facebook en el que encontró diversos patrones de enganche como este. Publicó artículos en Wired en 2022 y en Tech Policy Press en 2024 y a pesar de sus revelaciones, Meta, la compañía matriz de Facebook, no ha realizado muchos esfuerzos visibles para proteger a estos niños y niñas. Esos artículos fueron el punto de partida de “Inocencia en Juego”, una investigación en la que participaron cinco medios latinoamericanos y estadounidenses, liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, CLIP. Esta alianza encontró que estas y otras dinámicas igualmente peligrosas para los menores se siguen replicando en estos y muchos otros grupos de Facebook que continúan sin restricciones.

Menores de edad en Facebook

Aunque Putnam, quien también asesoró esta investigación, reportó ante Meta los grupos que encontró en 2022, para agosto de 2024 la gran mayoría de ellos seguía operando, como pudo constatar nuestra investigación digital. Uno de los argumentos de la investigadora para denunciar estos grupos fue que muchos de los perfiles que comentaban las publicaciones explícitas decían tener menos de 13 años de edad. Abrir una cuenta de Facebook siendo menor de 13 años va en contra de las políticas de la plataforma .

A pesar de esta prohibición, un informe de Thorn –organización sin fines de lucro que trabaja contra el abuso sexual infantil–, publicado en 2021, encontró que por lo menos el 45% de los niños entre nueve y 12 años de edad en Estados Unidos usaba Facebook al menos una vez al día.

Los datos específicos sobre el uso de Facebook por menores de 13 años en América Latina son más difíciles de conseguir. Según un informe realizado durante 2024 por la red Grooming LATAM, una organización que se dedica a la prevención del abuso sexual en menores de edad, que abarcó alrededor de 17.000 encuestas anónimas de niñas, niños y adolescentes entre nueve y 17 años, Facebook es apenas la sexta plataforma más usada por los adolescentes y preadolescentes encuestados (detrás de WhatsApp, TikTok, Instagram, el juego Roblox y YouTube). Aún así, Facebook sigue siendo la red social más usada en la región (por usuarios de todas las edades) , con más de 380 millones de cuentas.

En muchos países latinoamericanos, una buena parte de los usuarios se conecta a internet a través de los datos móviles de sus celulares, datos que muchas veces vienen en planes que dan acceso privilegiado a ciertas páginas de internet (es decir, navegar estas páginas no cuenta contra los megabytes o gigabytes que vienen en el plan de datos). Y, muchas veces, entre esas páginas está Facebook .

Y los encuestados de Grooming LATAM muestran patrones que se pueden estar repitiendo entre otros usuarios menores de edad en esta red social. Según su informe, tres de cada 10 encuestados accedieron a su primer dispositivo móvil antes de los nueve años. Además, cuatro de cada 10 encuestados mantuvieron conversaciones con desconocidos a través de redes sociales o videojuegos. Esa cifra es de seis de cada 10 en Colombia y de cinco de cada 10 en Argentina, Chile y Perú. Argentina, por su parte, lidera la cantidad de encuestados en la región que han recibido propuestas de noviazgo a través de redes sociales: siete de cada 10. Alrededor de uno de cada cuatro encuestados de Argentina, Chile y Colombia dijeron, además, que han recibido peticiones de enviar fotos desnudos o semidesnudos.

En 2024, Meta lanzó en algunos países unas cuentas de Instagram especiales para adolescentes (entre los 13 y los 18 años) sobre las cuales sus padres pueden tener mayores controles, así como un programa de verificación de imágenes con inteligencia artificial para determinar si alguien menor de 13 años está intentando abrir una cuenta.

En respuesta a preguntas hechas por esta alianza periodística, un vocero de Meta confirmó que “los menores de 13 años no están permitidos en Facebook” y agregó que la compañía usa “una gran variedad de herramientas para identificar, revisar y eliminar usuarios menores de edad” y que Meta “borrará la cuenta de quien no pueda probar que tiene 13 años o más”. También aclaró que las cuentas para adolescentes de Instagram desde el 11 de febrero comenzaron a ser implementadas en algunos países latinoamericanos “incluidos Argentina, Brasil y México”.

Sin embargo, los datos recopilados en esta investigación periodística muestran que, por lo menos hasta 2024, era muy fácil encontrar a menores de 13 años interactuando en Facebook: nuestra investigación digital encontró cientos de usuarios que declaraban edades tan bajas como los nueve años.

Por otra parte, según las mismas políticas de uso de Meta, “las restricciones sobre la exhibición de actividades sexuales también se aplican al contenido digital o ilustrado”. Muchas de las imágenes usadas en los grupos encontrados por esta investigación podrían cruzar esa línea. Pero, de nuevo, siguen al aire.

Novios y bandas

En su artículo de 2022, Putnam encontró algunos grupos en los que los usuarios buscaban novio o novia menor de edad. En particular se concentró en un grupo llamado “Buscando novi@ de 9,10,11,12,13 años” que llegó a tener más de 9 000 miembros, pero que fue uno de los pocos grupos borrados después de ser denunciado. Usando el buscador de Facebook, Putnam encontró otros grupos similares tanto en español como en tagalog (una de las lenguas habladas en Filipinas).

En el reportaje de 2023, la investigadora se enfocó en varios grupos de Facebook dedicados a Los Picus, una boyband mexicana integrada por tres preadolescentes y niños mexicanos. Estos grupos, sobre los cuales no hay evidencia que tengan relación con la banda, siguen disponibles, pero han sido tomados por un spam de publicaciones en el que se incluyen mensajes sexualmente explícitos y posibles estafas. Algunas de las publicaciones incluyen dibujos de dos personas que parecen estar teniendo sexo (sin mostrar genitales), mientras que otros aprovechan imágenes de los cantantes de Los Picus para suplantarlos y sexualizarlos con mensajes como “¿dónde me besarías?”. Otras publicaciones ofrecen premios para menores de 13 años. Un mensaje, por ejemplo, dice: “niñas de 7 8 9 10 11 12 años que quieran ganar premios mandar solicitud de amistad” y acompaña el texto con imágenes de celulares, relojes, bicicletas y kits de maquillaje.

Para esta investigación, esta alianza periodística hizo búsquedas avanzadas en CrowdTangle, una herramienta que Meta ponía a disposición de investigadores y periodistas para buscar las publicaciones de su plataforma. La pesquisa la hicimos antes de que esta herramienta cerrara – sin ofrecer una alternativa comparable – el 14 agosto de 2024. Con esta búsqueda quisimos encontrar más mensajes publicados en grupos públicos de Facebook, entre marzo de 2022 y agosto de 2024, que siguieran un patrón similar.

Haciendo búsquedas por palabras clave como “edad” y un listado de números (que corresponden a edades entre los siete y los 17 años), “te lo muestro”, “chicas cuáles son”, “si te gustan mayores”, “¿dónde me besarías”, o “yo sí lo paso” (código para informar que el usuario está dispuesto a compartir imágenes y videos explícitos, usualmente de otras personas y sin su consentimiento), encontramos casi 21 000 posts.

No todos estos posts correspondían a dinámicas que pudieran derivar en explotación sexual infantil en línea. Los mensajes que piden alguna reacción con la frase “si ves tu edad” se han publicado en Facebook desde por lo menos 2012 y se han vuelto virales en los últimos años, cuando han sido usados para todo tipo de posts. Por ejemplo, algunos perfiles digitales de tiendas publicaron posts pidiéndoles a sus usuarios que, si veían su edad, respondieran para poder ofrecerles descuentos en sus productos. Sin embargo, el análisis de los datos recopilados nos permitió encontrar patrones preocupantes de comportamientos en línea.

Algunos de los grupos en los que se publicaron más mensajes de nuestra base de datos de 21000 publicaciones correspondían a grupos de fans de otros artistas musicales. Entre los más populares estaban grupos dedicados a Soy Pau, una cantante e influencer mexicana, que en varias canciones y videos se presentaba como novia de Tony Picus, uno de los miembros de Los Picus. Otros grupos están dedicados a Joshua Xavier Gutiérrez, “Xavi”, un cantante de corridos mexicanoestadounidense; a Peso Pluma, un cantante mexicano; a Shakira y Karol G, cantantes colombianas; y a BTS, uno de los grupos más famosos del pop coreano, o K-Pop.

En la mayoría de estos grupos se repetían las dinámicas vistas en los grupos dedicados a Los Picus: mensajes preguntando por edades, mensajes ofreciendo “mostrarlo”, mensajes preguntando “¿cuáles son?” acompañados de imágenes con dibujos de diferentes tamaños de traseros o de senos y mensajes acompañados de emojis con doble sentido sexual. En todos estos mensajes aparecen personas que dicen ser menores de edad comentando. Algunos de estos usuarios dicen tener menos de 13 años.

Como en los grupos dedicados a Los Picus, en estos grupos el contenido cambió gradualmente de estar dedicados al artista musical que le daba título al grupo a estar dedicados a estos tipos de mensajes buscando una respuesta sexualmente explícita. En algunos casos, los grupos se convirtieron en spam pornográfico, con publicaciones exclusivamente dedicadas a imágenes sexuales (aunque no del todo explícitas, para así evitar que Facebook las borre).

A través de nuestra búsqueda también encontramos varios otros grupos dedicados a buscar amigos, novio o novia. También encontramos otros grupos cuyos nombres refieren a “frases divertidas” o a asuntos al parecer inofensivos, como fondos de pantallas para celular. En estos grupos se repiten las dinámicas descritas más arriba, pero aquí con el subtexto de estar en un lugar donde los usuarios explícitamente están buscando relaciones románticas.

Como dijimos más arriba, los mensajes que buscamos no siempre corresponden a dinámicas sexuales. Pero revisamos, uno por uno, los grupos de Facebook en los que más aparecían las frases investigadas. Encontramos que cuatro de los cinco grupos en los que aparecieron más estas frases (cuyos nombres no reproducimos aquí para no publicitarlos) sí están tomados por mensajes sexualmente explícitos. Estos grupos estaban originalmente dedicados al cantante Xavi, a fondos de pantalla, a frases interesantes y a BTS, pero estos temas ya no aparecen en las publicaciones de esos grupos.

Los posteadores

Revisamos las 150 publicaciones de nuestra base de datos que generaron la mayor cantidad de comentarios (cada una de estas recibió entre 15 843 y 791 respuestas). Nos enfocamos en las publicaciones que generaron conversaciones explícitamente sexuales, o que preguntaban por las edades de los que respondieran e investigamos los perfiles de Facebook de los usuarios que las postearon. Aquí también encontramos varios patrones.

Gráfico: Gabriela Garzón

La mayoría de estos perfiles tienen en común que tienen muchos amigos y seguidores en Facebook. En buena parte de los casos, tienen más de 1000 amigos o seguidores. Es el caso, por ejemplo, de ocho perfiles de países árabes (Egipto, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos) que, si bien publican mensajes en árabe en sus perfiles, publican mensajes en español en los grupos analizados. Además, entre su lista de amigos hay una gran cantidad de perfiles latinoamericanos.

Otro punto en común es que la mayoría de los perfiles que revisamos publicaron en más de uno de los grupos analizados, usualmente repitiendo el mismo mensaje en el que buscaban que otros usuarios participaran indicando su edad

Un caso extremo que hallamos fue el de un usuario venezolano que no sólo publicó en varios de estos grupos, sino que además es administrador y moderador de algunos de ellos. Cuatro de los perfiles venezolanos que encontramos en nuestra base de datos pertenecen a este mismo usuario. Además, encontramos dos perfiles más que también le pertenecen. En uno de los perfiles en la base de datos este usuario se hace pasar por una adolescente. Otro de los perfiles de Venezuela, que parece pertenecerle a una chica menor de edad, afirma ser la novia de la persona detrás de los seis perfiles anteriores. Tres de esos perfiles y el perfil de su novia aparecieron 15 veces entre nuestro análisis de las 150 publicaciones que recibieron más comentarios.

Otro usuario respondió con un “Hola” a una usuaria que afirmó tener nueve años. En su perfil hay algunas imágenes de un hombre adulto con tatuajes.

Otros perfiles también parecen buscar clics. En un caso, una página con el nombre Mia Violet, y que comentó en los grupos usa imágenes, de mujeres atractivas (tanto reales como ilustradas) para llevar engagement a la página de un perfil con el nombre Andrés Chavarría, que dice ser músico, y para llevar links a una cuenta de Spotify y a otra de YouTube (en las que hay canciones que ya no están disponibles). Contactamos a Chavarría a través de Facebook, pero al cierre de esta publicación no habíamos obtenido respuesta.

En la gran mayoría de los perfiles que encontramos en esta lista se publican contenidos relacionados a relaciones sentimentales que alternan entre presumir de la relación que tienen con su pareja y lamentarse porque no pueden encontrar a alguien que les sea fiel o que pueda valorar las mismas cosas que ellos buscan. Estos mensajes parecen ser publicados para marcarse un perfil interesado en hablar de problemas de las relaciones románticas y de la soledad.

En otro par de casos, usuarios ofrecen teléfonos, bicicletas, o juguetes gratis “si ves tu edad”. No es claro si esto es una simple estafa, o si estos usuarios quieren establecer contactos sexuales con las personas que responden.

Esta alianza periodística contactó a Meta con varias preguntas sobre los fenómenos que encontramos en estos grupos. Meta nos pidió un listado de ejemplos de grupos, que fueron eliminados casi de inmediato.

Sin embargo, en respuesta a nuestras preguntas, Meta no se refirió en específico a estos grupos o a estas dinámicas. En su respuesta, un vocero de Meta dijo que “la explotación infantil es un crimen horrible. Trabajamos agresivamente para combatirlo en nuestras plataformas. Nuestras políticas prohiben la explotación infantil, interacciones inapropiadas con niños y niñas, y la sexualización de menores: estas reglas aplican globalmente, en lenguas diferentes, incluidas inglés y español y a lo largo de todas nuestras plataformas. Mientras que los depredadores constantemente cambian sus tácticas para evadir ser detectados, nuestros equipos globales y herramientas trabajan para identificar y rápidamente eliminar el contenido que viole las reglas”.

Este vocero también enlazó a información sobre cómo Meta combate a depredadores sexuales en su plataforma.

El riesgo del “grooming”

Estas dinámicas en línea dejan expuestos a los menores de edad al grooming, es decir, como lo definió Grooming Argentina en una entrevista con esta alianza, “el acoso y explotación sexual a niñas, niños y adolescentes (NNyA) a través de medios digitales, por parte de personas adultas que buscan establecer contacto con fines sexuales”.

“Yo diría que es completamente culpa de Facebook por permitir que esto ocurra”, le dijo en una entrevista a esta alianza periodística Alexander Delgado, director de políticas públicas de la organización sin fines de lucro Protect All Children from Trafficking (Proteger a todos los niños del tráfico, o PACT, por sus siglas en inglés). Delgado dijo que lo que libra a compañías como Facebook de cualquier responsabilidad [en Estados Unidos] es la sección 230 de la Communications Decency Act de 1996, que hizo ilegal el uso consciente de servicios de internet (que eventualmente incluyó a Facebook y otras redes sociales) para transmitir material obsceno a menores, pero que también hizo que las plataformas no sean responsables legalmente por los actos de sus usuarios.

“Y por eso, porque son inmunes, no tienen que hacer ninguna seguridad con moderación,” explica Delgado.

Los menores que interactúan con desconocidos en los grupos de Facebook que mencionamos estarían en un “alto riesgo” de ser víctimas de tráfico sexual, le dijo a esta alianza en una entrevista el doctor Austin Greenhaw, psiquiatra del Cook Children’s Psychiatry Clinic en el estado de Texas. Greenhaw explicó que no puede hablar sobre investigaciones ni sobre menores en países latinoamericanos, pero que ha visto en muchos de los pacientes que él ha tratado que “a veces la primera forma en que se exponen a ese riesgo es a través de internet o las redes sociales”.

Delgado le dijo a esta alianza que el “Proyecto de convención de las Naciones Unidas contra la ciberdelincuencia” podría establecer los primeros estándares internacionales para “proteger a los menores en línea”. Uno de los problemas que abordaría esta iniciativa es la sextorsión que es, según el FBI , cuando “jóvenes creen que se están comunicando con alguien de su edad que está interesado en una relación, o con alguien que les está ofreciendo algo valioso”, pero que realmente está interesado en conseguir imágenes o videos explícitos de ellos. “Después de que los criminales tienen uno o más videos o imágenes, amenazan con publicar ese contenido, o hacen amenazas violentas, para lograr que la víctima produzca más imágenes”. Este es un problema que está en crecimiento, afirma Delgado. En los Estados Unidos, Delgado y PACT están abogando por la promulgación de Shield Act que “penalizará la distribución de imágenes privadas sexualmente explícitas o de desnudos en línea”.

“Así que realmente tenemos que prohibir legalmente la amenaza de distribuir esas imágenes íntimas porque es ahí donde se produce la explotación”, dijo Delgado.

Otros expertos advierten que el delito se ha complejizado en los últimos años. “La pedofilia encontró en las tecnologías el vehículo de contacto, de proximidad, para con nuestras niñas, niños y adolescentes”, explicó a esta alianza periodística en una entrevista Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina. Según el especialista, los mecanismos han evolucionado significativamente, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial, que permite “fabricar” imágenes de desnudez de una víctima para luego amenazarla.

Los riesgos que enfrentan los adolescentes y preadolescentes en estos grupos de Facebook son enormes. Sin embargo, Meta ha hecho poco por tomar medidas para proteger a sus usuarios más jóvenes, mientras que la mayoría de legislaciones en América Latina son o inexistentes o no suficientes para enfrentar el problema.

